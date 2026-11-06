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6 de noviembre de 2026

CHILE RECIBE AL BUQUE NOOSFERA DE UCRANIA Y REFUERZA EL ROL DE PUNTA ARENAS COMO HUB ANTÁRTICO

El buque embarcará en Magallanes a su expedición estacional antes de navegar hacia Akademik Vernadsky, mientras la ciudad concentra escalas científicas internacionales.

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El buque de investigación ucraniano "Noosfera" arribó este miércoles 3 de noviembre al muelle de Punta Arenas, en la Región de Magallanes, para dar inicio a su sexta temporada antártica. El registro fotográfico del corresponsal Thor_93A captó la unidad en el terminal, confirmando su presencia en el principal punto logístico del extremo sur chileno.
​​
Según informó el National Antarctic Scientific Center de Ucrania (NASC), el buque, bajo el mando del capitán Andrii Starish, partió desde Ciudad del Cabo (Sudáfrica), donde mantiene su base temporal por la invasión rusa a Ucrania, y realizó una primera escala en la estación polaca Arctowski para apoyo logístico en la construcción de nuevas instalaciones antes de dirigirse a Chile.

En Punta Arenas, el "Noosfera" embarcará al primer grupo de la expedición estacional ucraniana y carga para dirigirse luego a la estación Akademik Vernadsky, donde se espera su arribo a principios de diciembre. La temporada contempla cooperación internacional ampliada, la primera expedición indonesia a bordo y en Vernadsky, continuidad de trabajos con México, Estados Unidos y República Checa, estudios del proyecto europeo POLARIN sobre comunidades microbianas y observación de carbono en el océano Austral, además de una expedición ucraniano-sueca de gran escala al mar de Weddell, al este de la península antártica, que ampliará el área de investigación ucraniana. Las actividades conjuntas se financian con aportes de socios internacionales y no del presupuesto estatal ucraniano.

La recalada del "Noosfera" refuerza el papel de Punta Arenas como principal hub logístico para las naciones con programas antárticos. Autoridades chilenas y operadores portuarios han destacado en las últimas semanas la consolidación de la ciudad como puerta de entrada al continente blanco, con el respaldo de infraestructura portuaria, aeroportuaria y servicios especializados que utilizan múltiples programas nacionales. Desde 2004 el número de países que emplean la región de Magallanes para desplegar sus operaciones pasó de 12 a 21, según datos de Cancillería.

Noosfera no es el único

De acuerdo con la planificación de la Empresa Portuaria Austral (EPA Austral) para esta temporada, se espera la recalada en el muelle de buques científicos de distintos países, entre ellos el "Almirante Maximiano" y el "Ary Rongel" de la Marina de Brasil (que habitualmente utilizan Punta Arenas en el marco del Programa Antártico Brasileño), el "Hydra", el "Polarstern" (Instituto Alfred Wegener, Alemania), el "Da Yang Hao" (China) y el "BAP Carrasco" de la Marina de Guerra del Perú. Estos movimientos se suman al despliegue nacional chileno de la 63ª Expedición Científica Antártica (ECA), que contempla cerca de 50 proyectos y el uso del rompehielos AGB-AGB-46 "Almirante Viel" de la Armada de Chile, junto con operaciones logísticas que proyectan más de 11.000 toneladas de carga hacia Bahía Fildes.


​El "Noosfera", ex "James Clark Ross" británico adquirido por Ucrania en 2021, tiene una eslora de aproximadamente 99 metros y capacidad para operar en hielo. Su presencia en Magallanes se inscribe en el flujo creciente de unidades polares que recalan en el puerto para reabastecimiento, embarque de personal científico y coordinación de cruces del Drake. La Armada de Chile y EPA Austral han reiterado en las últimas jornadas el fortalecimiento de la infraestructura portuaria local para sostener este tráfico, que incluye tanto naves nacionales como extranjeras durante la ventana estival de noviembre a marzo.

Fuente: defensa.com

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El Comandante de Grupo (A) Pablo Jorquera asumió la conducción de la instalación el martes 3 de noviembre, sucediendo al Comandante de Grupo (A) Carlos Reyes.

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