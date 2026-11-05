DIPUTADO BIANCHI INSISTE EN COMISIÓN DE PRESUPUESTO QUE SE EXTIENDA EL SUBSIDIO AL GAS PARA WILLIAMS Y PUERTO EDÉN

Durante la votación de la partida del Ministerio de Energía, el diputado magallánico solicitó al Director de Presupuestos, analice la solicitud para extender la cobertura del subsidio al gas a las localidades de Puerto Williams y Puerto Edén.



Bianchi, en el marco de la sesión de este martes, recordó el compromiso de la Ministra Ximena Rincón en la Quinta Subcomisión Mixta de Presupuestos "quiero pedir que para estas 2 localidades se hagan esfuerzos especiales para el subsidio del gas, Williams y Puerto Edén, que tienen un valor más elevado del suministro".



En la Sala del Senado, donde se confirmó que se mantendrá el 100% del subsidio, Bianchi criticó que la mayor eficiencia de Enap, que determinó una rebaja en el monto del subsidio, no se tradujo en la disminución del precio para los usuarios.



"¿Por qué no baja el precio del gas a los domicilios de Magallanes? El gas se usa para la calefacción, para el transporte y para la energía eléctrica, y para el próximo año aumentará el valor de la energía eléctrica, siendo que el insumo que se usa es el gas que está subsidiado, por lo que pido al Gobierno revisar estos temas que se encuentran pendientes".

