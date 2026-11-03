PROCHILE Y CHEF INTERNACIONAL RECORREN PLANTA DE BLUMAR EN MAGALLANES PARA PROMOVER EL SALMÓN REGIONAL EN JAPÓN

​En el marco de su política de transparencia y vinculación con el medio, Blumar recibió en su planta de procesos en Punta Arenas a una comitiva técnica de ProChile en compañía del reconocido chef internacional Johannes Fuchs.

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La actividad tuvo como propósito dar a conocer en terreno los estándares productivos, el nivel de tecnificación y los procesos de inocuidad y calidad con los que opera la compañía en Magallanes, proyectando la recomendación del salmón regional en el exigente mercado gastronómico de Japón.

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La delegación institucional estuvo integrada por la directora regional de ProChile Magallanes, Alejandra Covacevich, y Javiera Araneda, de la Coordinación Nacional del Sector Carnes e Innovación Alimentaria de ProChile. El recorrido por las instalaciones productivas permitió a las autoridades y al especialista culinario observar de primera fuente las distintas etapas de procesamiento y el estándar industrial con el que se elaboran los productos para exportación.



​“Estoy muy orgullosa de la producción local, ya que nuestros empresarios destacan con la calidad de sus productos y de sus procesos”, declaró la directora regional de ProChile Magallanes.

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Por su parte, el chef alemán Johannes Fuchs destacó: “Fue muy interesante estar en la planta de Blumar, pude ver cómo una operación a gran escala como esta funciona de manera sumamente eficiente. Estoy muy agradecido por el recibimiento y realmente impresionado”.

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Asimismo, el gerente regional de Blumar en Magallanes, Pablo Solís, valoró la jornada y relevó el impacto de este tipo de encuentros para el posicionamiento de la zona: “Es clave abrir nuestras puertas a entidades como ProChile y a referentes de la gastronomía internacional para mostrar con transparencia el trabajo que hacemos desde el extremo sur. En Magallanes contamos con tecnología de vanguardia y equipos comprometidos con la excelencia, lo que nos permite ofrecer un producto de altísimo valor que nos enorgullece proyectar hacia mercados tan relevantes como el asiático”.

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La visita se enmarca en las acciones de vinculación y puertas abiertas que impulsa Blumar en Magallanes, orientadas a visibilizar la calidad de los procesos locales y consolidar alianzas público-privadas que fortalezcan la presencia del salmón regional en el exterior.

