PRESENTAN EN MAGALLANES ESTRATEGIA PARA ANTICIPAR DEMANDA LABORAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

La Estrategia Nacional de Demanda Laboral por Inversión (ENADI), impulsada por la Subsecretaría del Trabajo, fue presentada en Magallanes con el objetivo de anticipar las necesidades de contratación de los proyectos de inversión y preparar a los trabajadores para responder a los perfiles requeridos por las empresas.

La actividad se realizó en las obras de macrourbanización del proyecto Ciudad de los Vientos, que ejecuta la constructora Salfa en Punta Arenas. Actualmente, estos trabajos emplean a 307 personas, de las cuales 276 son hombres y 31 mujeres. El proyecto comprende una superficie de 18,59 hectáreas y tiene su término proyectado para 2029.

La estrategia forma parte del Plan Nacional Empleo 360 y considera una demanda laboral estimada de 154 mil puestos de trabajo asociados a 2.570 proyectos de inversión. Para responder a estas necesidades, contempla la coordinación con SENCE, ChileValora, las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (OMIL) y la Bolsa Nacional de Empleo, con el propósito de orientar la capacitación, certificación de competencias e intermediación laboral.

Durante la presentación, la delegada presidencial regional, Ericka Farías, explicó que la iniciativa permitirá anticipar los perfiles que necesitarán las empresas y facilitar que las personas puedan prepararse para acceder a esos puestos de trabajo. En tanto, el seremi del Trabajo, José Miguel Salas, destacó la importancia de que las oportunidades laborales generadas por las inversiones puedan ser cubiertas por trabajadores de la región.

Desde SENCE, su director regional subrogante, Roberto Vargas, señaló que la información recopilada permitirá planificar capacitaciones de acuerdo con la demanda de las empresas. Actualmente, el servicio capacita a un promedio superior a 700 personas al año, cifra que esperan incrementar considerando las necesidades laborales identificadas. La iniciativa también contempla la participación de las empresas para conocer sus requerimientos de personal y los calendarios de ejecución de sus proyectos.

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