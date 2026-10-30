ORQUESTA SINFÓNICA UMAG CELEBRA LA PRIMAVERA CON UN CONCIERTO GRATUITO PARA TODA LA COMUNIDAD

​La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes (UMAG) invita a la comunidad a disfrutar de su Concierto de Primavera, una propuesta artística que busca acercar la música en vivo al público regional y ofrecer una velada marcada por la sensibilidad y la riqueza del repertorio clásico.

La presentación se realizará el viernes 30 de octubre de 2026, a las 20:30 horas, en el Santuario María Auxiliadora de Punta Arenas. La actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad, ofreciendo una nueva oportunidad para disfrutar de una experiencia cultural en la región.

Bajo la dirección del maestro Ricardo Colima Acuña, la orquesta interpretará obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Gerald Finzi y Ralph Vaughan Williams. El concierto contará, además, con la participación de los solistas Pilar Delgado Ávila, en piano, y Elías Chamorro Zamorano, en violín, quienes se sumarán a esta propuesta musical.

Con este Concierto de Primavera, la Orquesta Sinfónica UMAG reafirma su compromiso con la difusión de la música y el desarrollo cultural regional, promoviendo espacios de encuentro entre los artistas y la comunidad.

La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo aporte contribuye al desarrollo de su labor artística y a la realización de presentaciones que permiten acercar la música a las comunidades de la región.





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