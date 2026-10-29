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29 de octubre de 2026

FIESTA DE LA PRIMAVERA 2026 LLENÓ DE ALEGRÍA, MÚSICA Y COLOR LAS CALLES DE PORVENIR

​La jornada contempló actividades recreativas, música, pinta caritas, globoflexia y entrega de cotillón, además del tradicional desfile de murgas y disfraces, donde distintas instituciones, establecimientos educacionales y agrupaciones locales demostraron su creatividad y entusiasmo.

primaveraporvenir
El alcalde José Gabriel Parada destacó la masiva participación de la comunidad, la creatividad de las instituciones y agrupaciones locales, además del compromiso de los funcionarios municipales que hicieron posible esta tradicional celebración.

Con un ambiente marcado por la alegría, el entusiasmo y la participación familiar, la comuna de Porvenir celebró este domingo 25 de octubre una nueva versión de la Fiesta de la Primavera 2026, actividad organizada por la Municipalidad de Porvenir que reunió a niños, jóvenes, adultos y personas mayores en calle Chiloé, frente a la Plaza de Armas.

La jornada contempló actividades recreativas, música, pinta caritas, globoflexia y entrega de cotillón, además del tradicional desfile de murgas y disfraces, donde distintas instituciones, establecimientos educacionales y agrupaciones locales demostraron su creatividad y entusiasmo.

Alcalde José Gabriel Parada destacó la participación de la comunidad

El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, realizó un positivo balance de la celebración, destacando especialmente el compromiso de las instituciones, las familias y todas las personas que participaron en las distintas actividades programadas.
La autoridad comunal valoró el colorido, la creatividad y el entusiasmo demostrado durante la competencia de murgas y disfraces, señalando que este tipo de iniciativas permiten fortalecer los espacios de encuentro, recreación y convivencia entre los habitantes de Porvenir.

Asimismo, el jefe comunal expresó su agradecimiento a las instituciones y agrupaciones que se prepararon para participar en esta tradicional celebración, contribuyendo con sus presentaciones a generar un ambiente festivo que fue disfrutado por toda la comunidad.

Parada también destacó especialmente el trabajo de los funcionarios y funcionarias municipales, quienes durante varios días estuvieron dedicados a la planificación, coordinación logística y montaje de la actividad, reconociendo su esfuerzo y compromiso para llevar adelante una celebración de estas características.

En ese contexto, el alcalde manifestó su interés en seguir fortaleciendo la participación y colaboración de los equipos municipales en futuras actividades, con el propósito de continuar desarrollando iniciativas que beneficien a las familias de la comuna.

Música y espectáculos dieron vida a la celebración

La Fiesta de la Primavera también estuvo acompañada por diversas presentaciones artísticas y musicales, entre ellas la animación de Sebastián Amand y la actuación de Agrupación 12, tributo a Agrupación Marilyn, que llevó al escenario el ritmo de la cumbia argentina, invitando a los asistentes a cantar y bailar.

La presencia de emprendedores locales también formó parte de esta jornada, contribuyendo a generar un espacio de encuentro y participación en torno a una de las celebraciones tradicionales de la comuna.

Ganadores de la Fiesta de la Primavera 2026

En la competencia de disfraces, los ganadores fueron Leonor Culun Mayorga, en la categoría infantil de 0 a 6 años; Athenea Chávez Torres, en infantil de 7 a 13 años; Paula Pávez Cárdenas, en adultos; y Juana Caucamán Caucamán, en personas mayores.

En tanto, en la categoría murgas, el primer lugar fue obtenido por la Agrupación Anakenen, seguida por el After School Caldero de Colores, que consiguió el segundo puesto, mientras que el Establecimiento Educacional Pepita de Oro alcanzó el tercer lugar.

Desde la organización se informó que se tomará contacto con los ganadores para coordinar la correspondiente premiación.

Reconocimiento a quienes hicieron posible la fiesta

El alcalde José Gabriel Parada extendió sus agradecimientos a todas las personas, familias, instituciones y organizaciones que participaron de esta nueva versión, así como a quienes colaboraron en su preparación y desarrollo.

También se reconoció el trabajo de las integrantes del jurado, Gladys Seguel, Liliana Cárcamo y Verónica López, por su disposición y compromiso en la evaluación de las distintas categorías.

La autoridad comunal destacó que el éxito de estas actividades es resultado del trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad, reafirmando la importancia de mantener vivas las tradiciones y generar oportunidades de recreación para todas las edades.

De esta manera, la Fiesta de la Primavera 2026 cerró con un balance positivo, consolidándose como una celebración que reúne a las familias fueguinas y fortalece el espíritu comunitario, la creatividad y la participación ciudadana en Porvenir.
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