DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME ABORDA CON DIRECTORA DE CONAF VENTA DE ENTRADAS, TARIFAS Y CONCESIONES DE PARQUES NACIONALES DE MAGALLANES

El diputado por Magallanes, Alejandro Riquelme (REP), manifestó su preocupación por la falta de disponibilidad de entradas para la próxima temporada turística, situación que afecta la planificación de operadores, agencias y visitantes, especialmente en destinos de importancia internacional como el Parque Nacional Torres del Paine.

Durante la reunión se abordó la actualización de las tarifas de ingreso, cuyo reajuste previsto para este año sería de apenas un 2,8%, así como la necesidad de comparar esta variación con los incrementos aplicados durante la administración anterior.

Otro de los temas centrales fue la continuidad y renovación de los contratos de concesión dentro de las áreas protegidas, considerando el proceso de transición institucional desde CONAF hacia el nuevo SBAP. El parlamentario planteó la importancia de entregar certezas jurídicas y operativas a los concesionarios, evitando interrupciones en los servicios turísticos.

Asimismo, Riquelme solicitó mayor transparencia respecto de las estadísticas de ingreso de visitantes, cuya información no estaría disponible de manera completa desde agosto, y manifestó su preocupación por las condiciones de la próxima licitación del sistema de venta de entradas, particularmente ante la posibilidad de que no contemple la identificación de la nacionalidad de los turistas.

"Magallanes necesita certezas para planificar su temporada turística. No podemos tener operadores sin entradas disponibles, concesionarios sin claridad sobre sus contratos y estadísticas incompletas sobre quiénes visitan nuestros parques. El traspaso al SBAP debe realizarse con continuidad operativa, transparencia y reglas claras. Además, conocer la nacionalidad de nuestros visitantes es fundamental para diseñar políticas turísticas y tomar decisiones basadas en información real", señaló el legislador.