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25 de octubre de 2026

CONSEJO REGIONAL APRUEBA MÁS DE $29 MIL MILLONES PARA NUEVO RELLENO SANITARIO DE PORVENIR

​La iniciativa busca mejorar la gestión de residuos domiciliarios y entregar una solución sanitaria y ambiental de largo plazo para las comunas de Porvenir, Primavera y Timaukel.

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El Consejo Regional de Magallanes aprobó más de $29 mil millones para la ejecución del Centro de Gestión de Residuos Sólidos de Porvenir, proyecto que busca modernizar la disposición de residuos domiciliarios en Tierra del Fuego y responder a una necesidad histórica de la provincia.

La iniciativa beneficiará directamente a las comunas de Porvenir, Primavera y Timaukel, con infraestructura destinada a mejorar el manejo de la basura, reducir los riesgos de contaminación y fortalecer las condiciones sanitarias para sus habitantes. El proyecto también busca superar las dificultades asociadas al actual vertedero de Porvenir y avanzar hacia un sistema que cumpla con las exigencias sanitarias y ambientales.

La aprobación de los recursos se concretó mediante una votación dividida, luego de que los consejeros regionales debatieran aspectos relacionados con la inversión, los costos de operación y las alternativas para el manejo de residuos. Finalmente, el cuerpo colegiado respaldó la asignación presupuestaria para avanzar hacia la ejecución de la obra.

El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, agradeció al Consejo Regional por la aprobación de los fondos y destacó la importancia del proyecto para la comuna y el conjunto de Tierra del Fuego. La autoridad valoró la posibilidad de contar con infraestructura que permita abordar los desafíos ambientales del territorio y mejorar las condiciones sanitarias para las futuras generaciones.

El proyecto considera las dificultades propias de Tierra del Fuego, entre ellas el aislamiento geográfico y las distancias que representan desafíos adicionales para la infraestructura pública. Con la aprobación de los recursos, la iniciativa avanza hacia la materialización de una solución de largo plazo para la gestión de residuos sólidos en la provincia.


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CONSEJO REGIONAL APRUEBA MÁS DE $29 MIL MILLONES PARA NUEVO RELLENO SANITARIO DE PORVENIR

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