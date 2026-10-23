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23 de octubre de 2026

ALCALDE DE CABO DE HORNOS RECHAZA DECLARACIONES SOBRE PUERTO WILLIAMS Y EXIGE UNA RESPUESTA FIRME DE CANCILLERÍA

​Patricio Fernández rechazó las declaraciones de un general argentino en retiro y aclaró que la comuna se abastece de gas chileno por vía marítima, exigiendo además mayor inversión estatal en el territorio.

c (3)

​Ante las declaraciones del general en retiro Edgar Fernando Calandín, quien ha planteado la posibilidad de afectar a Puerto Williams mediante el cierre del suministro de gas, como alcalde de la comuna de Cabo de Hornos considero necesario aclarar los hechos, rechazar cualquier amenaza contra nuestra comunidad y defender con firmeza la soberanía nacional.

Primero, Puerto Williams no depende del gas argentino. Nuestro abastecimiento de gas licuado es de origen chileno. Llega por vía marítima desde Magallanes y se distribuye desde una planta de almacenamiento instalada en nuestra propia comuna. Por lo tanto, las afirmaciones que pretenden instalar la idea de que Argentina podría cortar nuestro suministro de gas no se ajustan a nuestra realidad.

Segundo, la soberanía de Puerto Williams no está en discusión. Nuestra ciudad se encuentra en la isla Navarino, en territorio chileno, en una zona cuya delimitación y relaciones fronterizas se encuentran reguladas por los instrumentos internacionales correspondientes, entre ellos el Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre Chile y Argentina. Plantear que se pueden condicionar recursos o servicios básicos a cambio de un supuesto ejercicio de soberanía constituye una señal preocupante y desconoce la importancia del respeto al derecho internacional y a los acuerdos vigentes.

Quienes vivimos a ambos lados del canal Beagle sabemos que esta es una zona de colaboración, convivencia y respeto mutuo, no de amenazas. Puerto Williams y Ushuaia comparten historia, vínculos familiares, relaciones laborales y una identidad austral que se ha construido a lo largo de generaciones. Por eso, rechazamos que se pretenda instalar una lógica de confrontación entre comunidades que han demostrado que la cooperación es el camino.

Estas declaraciones no representan necesariamente el sentir del pueblo argentino ni el de nuestros vecinos de Ushuaia, con quienes mantenemos una relación que valoramos y queremos seguir fortaleciendo.

Sin embargo, también es necesario dirigir una señal clara al Estado de Chile. Fortalecer la entrada sur de nuestro país exige mucho más que discursos sobre soberanía y presencia territorial. Requiere inversión, infraestructura, conectividad, seguridad energética, servicios públicos y certezas para quienes vivimos en uno de los territorios más australes del mundo.

No podemos hablar de soberanía efectiva si las comunidades que habitan estos territorios sienten que sus necesidades no reciben una respuesta suficiente. Las organizaciones sociales de nuestra comuna han manifestado inquietudes y preocupaciones que deben ser escuchadas por las autoridades nacionales. La presencia del Estado debe expresarse en hechos concretos, recursos adecuados y una política permanente de desarrollo para Puerto Williams y la provincia Antártica Chilena.

Por todo lo anterior, esperamos una respuesta clara, oportuna y enérgica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile frente a estas declaraciones. La Cancillería debe contribuir a resguardar el respeto a los tratados internacionales, la soberanía nacional y la convivencia pacífica entre ambos países.

Puerto Williams no es una ficha de negociación ni un territorio que pueda ser amenazado. Es una ciudad chilena, habitada por familias que han elegido vivir, trabajar y construir futuro en el extremo austral de nuestro país.

Como alcalde de Cabo de Hornos, defenderé siempre a nuestra comunidad. La soberanía se ejerce con responsabilidad, presencia del Estado y respeto internacional. Y a quienes vivimos en el fin del mundo se nos debe garantizar que Chile estará presente no solo en las palabras, sino también en las decisiones y los recursos que permitan construir nuestro futuro.

Patricio Fernández
Alcalde de la comuna de Cabo de Hornos

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ALCALDE DE CABO DE HORNOS RECHAZA DECLARACIONES SOBRE PUERTO WILLIAMS Y EXIGE UNA RESPUESTA FIRME DE CANCILLERÍA

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​Patricio Fernández rechazó las declaraciones de un general argentino en retiro y aclaró que la comuna se abastece de gas chileno por vía marítima, exigiendo además mayor inversión estatal en el territorio.

​Patricio Fernández rechazó las declaraciones de un general argentino en retiro y aclaró que la comuna se abastece de gas chileno por vía marítima, exigiendo además mayor inversión estatal en el territorio.

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EXGENERAL ARGENTINO AFIRMA QUE SU PAÍS TIENE HERRAMIENTAS PARA SUPERAR A PUERTO WILLIAMS EN ESTRATEGIA ANTÁRTICA

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