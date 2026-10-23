23 de octubre de 2026
EXGENERAL ARGENTINO AFIRMA QUE SU PAÍS TIENE HERRAMIENTAS PARA SUPERAR A PUERTO WILLIAMS EN ESTRATEGIA ANTÁRTICA
En entrevista concedida al programa La Tabla de La Fábrica del Podcast, el general en retiro Edgar Calandín generó controversia al sostener que Argentina podría frenar el desarrollo de la localidad chilena interrumpiendo el envío de combustible.
El general en retiro del Ejército Argentino, Edgar Calandín, formuló polémicas declaraciones respecto a la competencia logística y territorial en el extremo sur durante una conversación emitida en el espacio La Fábrica del Podcast.
Durante su exposición, el exoficial argumentó que la ciudad trasandina de Ushuaia ostenta condiciones geográficas superiores frente a Punta Arenas y Puerto Williams para convertirse en el principal centro de apoyo a las operaciones antárticas.
El analista trasandino cuestionó la visión a largo plazo de la clase política de su nación, señalando que las decisiones estratégicas en Argentina suelen quedar supeditadas a los periodos gubernamentales de cuatro años. A juicio de Calandín, esta falta de continuidad ha impedido que Ushuaia consolide un perfil internacional de custodia del continente blanco, a diferencia del despliegue que realiza la infraestructura chilena.
Las expresiones del exgeneral se producen en un escenario de constante debate sobre el posicionamiento soberano y la provisión de servicios esenciales en la zona austral de la Región de Magallanes.
En total, son $9.000 millones los que están a la espera de financiamiento desde 2025. Además, en el encuentro hablaron del relleno sanitario y el edificio consistorial.
En total, son $9.000 millones los que están a la espera de financiamiento desde 2025. Además, en el encuentro hablaron del relleno sanitario y el edificio consistorial.