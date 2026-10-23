EXGENERAL ARGENTINO AFIRMA QUE SU PAÍS TIENE HERRAMIENTAS PARA SUPERAR A PUERTO WILLIAMS EN ESTRATEGIA ANTÁRTICA

El general en retiro del Ejército Argentino, Edgar Calandín, formuló polémicas declaraciones respecto a la competencia logística y territorial en el extremo sur durante una conversación emitida en el espacio La Fábrica del Podcast. El exmilitar afirmó textualmente que su país cuenta con la herramienta para suspender o eliminar la proyección de Puerto Williams mediante el cierre del suministro de gas natural que fluye hacia la comuna magallánica.

Durante su exposición, el exoficial argumentó que la ciudad trasandina de Ushuaia ostenta condiciones geográficas superiores frente a Punta Arenas y Puerto Williams para convertirse en el principal centro de apoyo a las operaciones antárticas. Sin embargo, contrapuso esta situación con la determinación estatal de Chile, asegurando que la gestión nacional avanza a mayor velocidad y con mejor eficiencia en el fortalecimiento de sus comunas australes.

El analista trasandino cuestionó la visión a largo plazo de la clase política de su nación, señalando que las decisiones estratégicas en Argentina suelen quedar supeditadas a los periodos gubernamentales de cuatro años. A juicio de Calandín, esta falta de continuidad ha impedido que Ushuaia consolide un perfil internacional de custodia del continente blanco, a diferencia del despliegue que realiza la infraestructura chilena.

Las expresiones del exgeneral se producen en un escenario de constante debate sobre el posicionamiento soberano y la provisión de servicios esenciales en la zona austral de la Región de Magallanes. El planteamiento sobre el recurso energético reabre la discusión sobre las dependencias fronterizas y el desarrollo de capacidades propias en las localidades costeras de la provincia Antártica Chilena.