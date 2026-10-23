EN REUNIÓN CON EL ALCALDE, GOBERNADOR SE COMPROMETIÓ A FINANCIAR PROYECTOS MUNICIPALES CON RS

Hasta las dependencias del Gobierno Regional llegó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, junto a un equipo municipal, para reunirse con el gobernador regional, Jorge Flies, y abordar el traspaso del terreno destinado al relleno sanitario, el futuro del edificio consistorial y los proyectos pendientes de votación en el Consejo Regional para su posterior financiamiento.

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Durante el encuentro, la autoridad regional manifestó su voluntad de avanzar en la presentación para votación de las iniciativas correspondientes al Parque Manuel Rada, los Miradores del Cerro La Cruz, la Plaza Don Bosco y el Parque Puerta de Entrada al Continente Antártico antes que termine el año.





Tras el encuentro, el alcalde Claudio Radonich destacó la disposición del gobernador regional para concretar estas obras, especialmente del Parque Manuel Rada. "Ya hay un compromiso para votarse en noviembre, de tal forma de poder cumplir con el sueño de muchos vecinos de tener un nuevo parque en un sector tan importante como el sector alto de nuestra ciudad", señaló.

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El jefe comunal también planteó la necesidad de avanzar en proyectos pendientes de ingreso al Ministerio de Desarrollo Social, entre ellos maquinaria y equipamiento para enfrentar emergencias.

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Por su parte, el director de Secplan, Nicolás Pérez-Montt, destacó que las iniciativas con Recomendación Satisfactoria (RS) representan una inversión cercana a los $9.000 millones. "Son proyectos que tenían su RS desde el año 2025 y que iba a vencer el próximo año, por lo que era fundamental obtener su financiamiento. También está la cartera de proyectos que actualmente no ha sido bajada al Mideso y que todavía está en discusión, donde planteamos cuáles son nuestras prioridades, poniendo el foco en la seguridad, el mobiliario urbano y la atención de emergencias", señaló.

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Otro de los temas abordados fue el futuro relleno sanitario. El jefe comunal informó que existe voluntad del Gobierno Regional de traspasar íntegramente el terreno a la municipalidad, después de 5 años de demoras por parte del Gore. "Ahora tomamos la posta. Esperemos que sea lo antes posible, pero ya hay un avance importante por parte de los equipos de la municipalidad, en conjunto con los del Gore", señaló Radonich.





Asimismo, las autoridades conversaron sobre el eventual traslado del municipio al ex Hospital Regional. Al respecto, Radonich manifestó que sin lugar a dudas el edificio antiguo se debe demoler y que la definición es sobre qué edificio debería instalarse, si la municipalidad u otros servicios, señalando que "se han generado distintas voces que quieren recuperar el centro, y si la municipalidad se va del centro, claramente pierde el centro. En lo personal, yo no voté a favor en su momento y la fundamentación la he mantenido, que el centro no se puede despoblar y que las municipalidades cumplen un rol en él".





Además, las autoridades acordaron que el grupo técnico del Gore presente ante la comisión de infraestructura del Concejo Municipal detalles del proyecto consistorial.

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Finalmente, el alcalde Radonich manifestó que el gobernador se comprometió a agilizar la votación del proyecto del polideportivo una vez que su diseño obtenga el RS.