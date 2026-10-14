ALCALDE RADONICH SE REÚNE CON EMBAJADOR BRITÁNICO EN PUNTA ARENAS

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo esta mañana una reunión con el embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, quien realizó su primera visita a la capital regional de Magallanes. El encuentro permitió abordar materias de interés común, entre ellas el rol estratégico de la ciudad como puerta de entrada a la Antártica, la investigación científica, el cambio climático y las oportunidades de cooperación.

Tras la reunión, el jefe comunal destacó la importancia de fortalecer el posicionamiento de Punta Arenas en el ámbito antártico y avanzar en temas relacionados con la logística y los desafíos ambientales. "Estuvimos hablando sobre nuestro rol como ciudad antártica, como líder global en materias antárticas, y todo lo relacionado con la logística y el cambio climático, que es un tema muy importante para el embajador. Estamos muy contentos de recibirlo en nuestra ciudad, que forma parte de sus primeras visitas a distintas regiones de Chile", señaló Radonich.

Por su parte, el embajador británico David Concar calificó positivamente la reunión y valoró la posibilidad de conocer en terreno las prioridades de la comuna y la región. "Ha sido una excelente reunión. Llevo dos días aquí en Punta Arenas y es mi primera visita a la ciudad. Hemos sostenido muy buenas conversaciones sobre la cooperación del Reino Unido en materia antártica, particularmente en investigación científica y conservación. También tuvimos un buen diálogo sobre la cooperación entre la Armada británica y la Armada de Chile, considerando la importancia que tiene este lugar para la Armada chilena", indicó.

El representante diplomático agregó que su visita también le ha permitido profundizar su conocimiento sobre la zona austral y sus perspectivas de desarrollo. "He aprovechado esta visita para conocer mejor la región, la ciudad y sus prioridades económicas. Ha sido una muy buena visita", afirmó Concar.

Otro de los temas abordados por el alcalde fue la posibilidad de fortalecer los vínculos comerciales entre pequeñas y medianas empresas de Punta Arenas y las islas. Radonich sostuvo que esta iniciativa busca generar oportunidades de abastecimiento y colaboración económica, en el marco de la normativa y los tratados internacionales vigentes. "Lo que estamos haciendo es generar una alternativa comercial como la que hoy existe con Uruguay, orientada al abastecimiento de las familias que viven en las islas. Para las pymes de nuestra ciudad es positivo poder establecer vínculos con otras pequeñas y medianas empresas, y no se trata de más que eso", explicó el alcalde.