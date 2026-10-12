FUNDACIÓN INTEGRA ABRE POSTULACIONES A SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES PARA 2027

Las familias interesadas en obtener un cupo en las salas cuna y jardines infantiles de Fundación Integra para el Año Parvulario 2027 podrán postular en línea desde las 00:00 horas del lunes 19 de octubre hasta las 23:59 horas del viernes 27 de noviembre, a través del sitio web www.integra.cl.

En la región de Magallanes, la institución cuenta con establecimientos en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Para el próximo año, estos tendrán un nuevo horario de atención a partir de las 8:00 horas, con la posibilidad de extender la jornada hasta las 18:45 horas mediante el programa “Tardes de juego en mi jardín”.

El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, señaló que el cambio busca responder a las necesidades de las familias y fortalecer la oferta educativa. Además, invitó a participar en el proceso para integrar las comunidades educativas de la institución.

La postulación se puede realizar desde un computador, celular o tablet. Para ingresar a la plataforma, las familias deben contar con un correo electrónico válido y una contraseña. Quienes postulen por primera vez deberán completar un formulario de registro, mientras que quienes ya hayan participado anteriormente podrán utilizar sus datos de acceso. El sistema solicitará información como el RUN del niño o niña y permitirá seleccionar y ordenar los establecimientos según las preferencias de cada familia.

La elección del nivel depende de la edad del niño o niña. Sala Cuna Menor corresponde a menores de un año; Sala Cuna Mayor, de uno a dos años; Nivel Medio Menor, de dos a tres años; y Nivel Medio Mayor, de tres a cuatro años, considerando la edad cumplida a marzo de 2027.

Para resolver dudas, las familias pueden consultar en www.integra.cl, llamar a la oficina regional de Magallanes al 61 229 73 00 o revisar las redes sociales oficiales de Fundación Integra e Integra Magallanes.