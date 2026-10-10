GENDARMERÍA ABRE POSTULACIONES PARA ASPIRANTES A OFICIALES Y GENDARMES

Gendarmería de Chile abrió las postulaciones para el proceso de Admisión 2027 de la Escuela de Gendarmería, dirigido a quienes deseen ingresar como aspirantes a oficiales o gendarmes alumnos y alumnas. Las inscripciones estarán disponibles hasta el próximo 2 de noviembre a través de la plataforma en línea de la institución.

Entre los beneficios del proceso se encuentran la formación gratuita para quienes ingresen en calidad de becarios, la estabilidad laboral y la posibilidad de especializarse durante la trayectoria institucional.

Uno de los cambios para esta admisión corresponde a la formación de aspirantes a oficiales, que desde 2027 pasará de cuatro a ocho semestres académicos. Al egresar, obtendrán el título profesional de Administrador de Sistemas Penitenciarios y Seguridad Pública. En el caso de los gendarmes alumnos y alumnas, la formación se extenderá de dos a cuatro semestres a partir de 2029, con un título técnico de nivel superior en Sistemas Penitenciarios y Seguridad Pública.

La directora de la Escuela de Gendarmería de Chile, coronel Carol Araneda Meza, destacó que el reconocimiento del plantel como Institución de Educación Superior fortalece el compromiso con la formación de nuevos funcionarios. Asimismo, señaló que buscan jóvenes con vocación y disposición para asumir labores vinculadas a la seguridad del país.

Entre los requisitos generales se encuentran tener nacionalidad chilena, ser soltero o soltera, haber aprobado cuarto medio antes de la fecha de ingreso, contar con antecedentes personales intachables, tener salud compatible con las exigencias institucionales y mantener la situación militar al día. El proceso también contempla el pago de una inscripción de 0,25 UF.

Para postular al curso de gendarmes alumnos y alumnas, se debe tener entre 18 y 25 años al momento del ingreso. En el caso de los aspirantes a oficiales, la edad máxima es de 23 años y se exige haber rendido o rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) durante el año en curso, cumpliendo con el puntaje mínimo establecido.

Las postulaciones se realizan mediante registro en línea en la plataforma Cero Filas, con verificación de identidad a través de ClaveÚnica. El formulario está disponible en el sitio web oficial admision.gendarmeria.gob.cl.

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