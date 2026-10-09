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9 de octubre de 2026

SENADOR KUSANOVIC EXPRESA PREOCUPACIÓN POR ANTECEDENTES DIFUNDIDOS SOBRE RUTA A MALVINAS Y SOLICITA SESIÓN SECRETA DE COMISIONES DEL SENADO

​El senador por Magallanes pidió examinar los antecedentes publicados sobre un eventual riesgo de incidente con Argentina y recordó sus advertencias sobre las consecuencias diplomáticas por la reactivación de esta ruta.

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El senador por Magallanes y de la Antártica Chilena, Alejandro Kusanovic, manifestó su preocupación por la investigación publicada el pasado jueves 8 de octubre por BioBioChile, que atribuye a fuentes vinculadas a inteligencia chilena antecedentes sobre un posible incidente marítimo con Argentina durante la futura navegación comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas.


Según el reportaje, la evaluación estaría relacionada con el viaje del “Danstar”, buque de bandera chilena perteneciente a Easter Island Naviera, de aproximadamente 72 metros de eslora. La publicación plantea como hipótesis una eventual interceptación por autoridades marítimas argentinas, en el contexto de las controversias sobre la navegación hacia las islas.

 
“Quiero ser muy claro: esta preocupación surge de antecedentes difundidos por la prensa. No existe información pública suficiente para afirmar que Argentina haya decidido interceptar la embarcación, ni que ese incidente efectivamente vaya a producirse. Precisamente por eso corresponde conocer y evaluar los antecedentes con seriedad, a través de los canales institucionales y con la reserva que esta materia requiere”, señaló Kusanovic.


El parlamentario recordó que ya había advertido sobre las posibles consecuencias diplomáticas de reactivar esta conexión comercial. En una entrevista con Agricultura TV, el pasado 7 de octubre, donde llamó a abordar las diferencias mediante el diálogo entre las cancillerías y alertó sobre los efectos que una escalada podría tener en el transporte, el comercio y el abastecimiento de las comunidades australes.


“Esto lo vengo advirtiendo desde que se reactivó la iniciativa de una ruta comercial a Malvinas. También se lo comunique personalmente al ministro del Interior, Claudio Alvarado; al canciller Pérez Mackenna; y al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Les recalque que una decisión de esta naturaleza debe considerar sus consecuencias para nuestra relación con Argentina, especialmente porque Magallanes mantiene profundos vínculos comerciales, familiares y de conectividad con la Patagonia argentina, y cualquier tensión puede terminar afectando directamente a nuestros habitantes. Por ello, la coordinación diplomática debe realizarse oportunamente”, sostuvo.


Ante los antecedentes publicados, Kusanovic llamo a la cautela, manifestando que a pesar de las autoridades regionales que respaldaban esta apertura sin evaluar suficientemente sus implicancias y que hoy expresan preocupación por sus posibles consecuencias, sostuvo que en estos momentos lo responsable es canalizar el asunto a través en los órganos competentes.


Por este motivo, detalló haber solicitado formalmente a los presidentes de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores del Senado, convocar una sesión especial conjunta, de carácter secreto, para evaluar en su mérito la información difundida sobre el presunto informe de inteligencia, evaluar los riesgos y promover la coordinación entre las instituciones competentes a fin de adoptar las medidas preventivas que correspondan.

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