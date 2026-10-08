SENAPRED DESTACA MONITOREO PERMANENTE DE LA CUENCA DEL RÍO LAS MINAS TRAS EPISODIO DE RIESGO DE DESBORDE DURANTE EL PASADO FIN DE SEMANA

En Polar Comunicaciones, durante esta mañana en el programa Buenos Días Región, el director regional de Senapred Magallanes, Juan Carlos Andrades, realizó un análisis del reciente episodio asociado al aumento de los caudales y la alerta roja decretada ante el riesgo de desborde del río Las Minas, entregando detalles sobre el funcionamiento del sistema de alertamiento y las medidas preventivas adoptadas durante la emergencia.

Andrades explicó que el sistema contempla distintos niveles de alertamiento y enfatizó la importancia de que la comunidad comprenda qué significa cada uno. “La comunidad debe entender que existen 3 niveles de la emergencia, de alertamiento, que es la alerta temprana preventiva en la que estábamos aproximadamente desde el miércoles con respecto a la lluvia y las alertas amarillas y la alerta roja”, señaló. En ese sentido, precisó que la alerta amarilla implica un nivel de preparación mayor, mientras que la roja corresponde a una situación de inminencia que requiere tener listas las acciones de respuesta y, eventualmente, una evacuación. “La alerta roja es algo inminente. Es algo que ya está muy próximo a suceder. Y que tenemos que ya tener todo listo”, sostuvo.

Respecto del episodio registrado entre el viernes y sábado, el director regional explicó que la alerta roja por riesgo de desborde implicó intensificar los monitoreos de la cuenca y preparar eventuales acciones de evacuación. “Técnicamente hablando, los monitoreos se acentúan”, indicó, agregando que distintos organismos estuvieron observando los niveles de caudal, las condiciones de los puentes y el comportamiento de la cuenca. Andrades destacó que el fenómeno tuvo características distintas al histórico evento de 2012, principalmente por la combinación de factores como las altas temperaturas, el aumento de la isoterma, el deshielo acelerado, la pleamar y las condiciones del viento. “No tuvimos tantas precipitaciones. Llegamos a los 30 y tantos milímetros en 24 horas”, explicó, diferenciándolo del evento de 2012, cuando se registraron precipitaciones mucho mayores y se produjo un represamiento en la cuenca media alta que posteriormente generó una liberación abrupta de agua y un aluvión.

En relación con las condiciones que permitieron enfrentar de mejor manera el episodio reciente, Andrades destacó el monitoreo permanente de la cuenca y los trabajos preventivos realizados por distintos organismos. “Eso no pasó esta vez. ¿Por qué? Porque está trabajado aparte, está monitoreado, mantiene un sistema de monitoreo permanente respecto de la cuenca”, afirmó. También valoró labores como la limpieza de cauces y sectores de desembocadura, señalando que existe un desafío permanente de mantener despejados los cursos de agua y retirar elementos que puedan transformarse en obstáculos ante un aumento de los caudales. En paralelo, planteó la necesidad de avanzar en proyectos de infraestructura, incluyendo el denominado quinto puente de Magallanes, además de otras obras que requieren actualización.

El director regional de Senapred también hizo un llamado a la comunidad a respetar las normativas existentes para intervenir terrenos cercanos a las cuencas. “Aquí hay normativas claras respecto de la construcción alrededor de una cuenca. La intervención de cuenca es penada por la ley, son faltas que conllevan multas”, advirtió, subrayando que las necesidades habitacionales deben compatibilizarse con una planificación segura y coordinada con los municipios.

Durante la entrevista, Andrades además abordó el trabajo binacional que Senapred desarrolla con organismos de la provincia argentina de Tierra del Fuego, iniciativa que se fortaleció tras el sismo registrado en el Drake en mayo de 2024. En este contexto, destacó el intercambio de experiencias y preparación ante emergencias entre Magallanes y Ushuaia, adelantando que durante los primeros días de noviembre se desarrollará en esa ciudad un ejercicio de evacuación por sismo y tsunami. “La falla Fagnano no tiene fronteras”, remarcó, destacando la importancia de mantener una coordinación permanente entre ambos territorios.

Finalmente, el director regional invitó a la comunidad a participar en la Expo Emergencia 2026, actividad que se realizará los días 16 y 17 de octubre en el Mall Espacio Urbano de Punta Arenas. La iniciativa busca acercar a las familias al trabajo de los organismos de prevención y respuesta, además de entregar herramientas para enfrentar situaciones de emergencia. En el marco del Mes de la Gestión del Riesgo de Desastres también se desarrollarán concursos de dibujo para escolares y fotografía para la comunidad, orientados a rescatar la memoria de las emergencias ocurridas en Magallanes y las lecciones aprendidas.

Andrades recalcó que el objetivo central de estas acciones es fortalecer una cultura preventiva y mejorar la preparación de la comunidad frente a distintos escenarios de emergencia. “Ese es el objetivo de la feria, precisamente de que sepan qué hacemos, cómo lo hacemos, con quién trabajamos y cómo transversalmente establecemos las coordinaciones para poder apoyar ante una situación de emergencia, la que sea, de desastre o catástrofe a nuestra comunidad, que es nuestro fin último, que es la vida de las personas, sus bienes y el medio ambiente”, concluyó.





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