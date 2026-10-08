INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA CHILENA ADVIERTE "EVENTO CRÍTICO" CON ARGENTINA POR ZARPE A LAS MALVINAS

Un “evento crítico” inminente. Así está calificado por informes de inteligencia chilena lo que podría ocurrir a fines de este año con el zarpe de un buque comercial desde Magallanes hacia las Islas Malvinas (Falkland).

De acuerdo con información recabada por la Unidad de Investigación de Bío Bío, se trata de una ruta inédita y cuya inauguración podría aumentar las fricciones que ya existen entre Chile y Argentina. Según cuentan fuentes de Inteligencia que conocieron de cerca los reportes, se sospecha que pueda ocurrir un incidente justamente con la salida del primer buque: el Danstar, una nave de 72 metros de eslora, de bandera chilena y perteneciente a la firma nacional, Easter Island Naviera.

​Los mismos inquiridos, a quienes se les concedió anonimato para hablar sobre materias confidenciales, aseguran que —en una primera instancia— se evaluó hacer el recorrido entre Punta Arenas y Puerto Stanley, la capital del territorio insular, a través del Mar de Drake. La idea era justamente evitar algún altercado internacional. Sin embargo, esa opción se desechó puesto que podría leerse como una renuncia a la soberanía chilena. De ahí que el viaje se hará por el Estrecho de Magallanes.

Las mismas fuentes de inteligencia explican que la fecha del zarpe se encuentra bajo reserva. La decisión, afirman, responde a que se busca evitar que Argentina tome una medida que pueda generar una “tensión innecesaria” con Chile. Por esa misma razón, acotan, se desestimó que fuera escoltado por unidades militares nacionales. A eso se suma que se trata de una nave comercial. Es decir, de un privado.

El supermercado

El viaje del buque chileno no ocurre en un vacío, sino más bien en medio de la reactivación de la ofensiva de Punta Arenas para retomar una histórica relación comercial con Las Malvinas. La idea, en palabras de las propias autoridades magallánicas, es convertirse en el “supermercado” de las islas, luego de que nuestro país perdiera protagonismo frente a Uruguay. En septiembre de este año, sin ir más lejos, 60 empresas magallánicas y 132 entidades de las islas se reunieron en Cabo de Hornos.

Potenciar la ruta chilena además ofrece una ventaja logística: la distancia marítima para abastecer a las Islas Malvinas desde Punta Arenas en comparación con Montevideo es de aproximadamente 1.100 kilómetros menos a favor de la ruta chilena.

De ahí que el Danstar se transforme en un símbolo: irá cargado con alimentos y provisiones de todo tipo. En total, cuenta con una capacidad de 1.389 toneladas.

​Los decretos de la discordia



Para la inteligencia chilena, el escenario más complejo es la eventual interceptación y/o captura de la nave por fuerzas trasandinas. Ya sea por la Prefectura Naval o, peor aún, por la Armada argentina.

Los casos hipotéticos más plausibles apuntan a que, en la posibilidad de que se genere un altercado, ocurriría una vez el buque salga del Estrecho de Magallanes e ingrese —consecuentemente— a las 12 millas de mar territorial argentino.

Si bien los tratados internacionales vigentes permiten el libre tránsito y el “paso inocente” de embarcaciones sin importar su pabellón, decretos internos transandinos han ido abiertamente en contra de esas disposiciones. El primero de ellos fue promulgado en febrero de 2010 por Cristina Fernández y exige una autorización previa a cualquier buque que transite entre el territorio continental argentino hacia las Malvinas.

El segundo edicto fue firmado en julio de 2021, por Alberto Fernández y define al Estrecho de Magallanes como un “espacio compartido”. También esboza un posible “control conjunto” con Chile, lo que generó reclamos formales de la diplomacia nacional por contravenir justamente el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 que establecen la soberanía absoluta de Chile sobre el estrecho.

En 2025, Javier Milei se comprometió a enmendar el error y había expectativas de que eso se concretara en su último paso por Chile, pero eso —hasta ahora— no ha ocurrido.

La “prueba de fuego”

Según explica Luis Valentín Ferrada Walker, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigador principal en el Instituto Milenio BASE, “Argentina tiene dos limitaciones muy importantes para el ejercicio de su autoridad”.

“La primera es de carácter general y está prevista por la propia Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar: debe permitir que los buques de cualquier bandera gocen del derecho de paso inocente tanto por el mar territorial como, con aún mayor razón, por los demás espacios marinos. La segunda tiene un origen más específico y está impuesta por el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Conforme a este, Argentina se obliga a mantener, en cualquier tiempo y circunstancia, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar de forma expedita y sin obstáculos a través de sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes”, detalla.

De esta manera, más allá de los derechos transandinos sobre sus aguas atlánticas, “no pueden impedir, de modo alguno y de manera jurídicamente lícita, la navegación de un buque chileno, y en realidad de cualquier bandera, incluida la británica de las Islas Falkland/Malvinas, que vaya desde Punta Arenas por el Estrecho de Magallanes hacia tales islas o que venga de regreso de las mismas”, asevera.

Para Juan Pablo Berlinger, analista geopolítico, la eventual detención del Danstar por unidades argentinas se transformaría en una violación a esos acuerdos. De este modo, la navegación del buque “podría transformarse en un caso de interés para el derecho internacional y las relaciones bilaterales entre Chile y Argentina”.

Consultado respecto de si se puede considerar como una prueba de fuego, el experto responde: “En simple, sí. Argentina estaría declarando ‘insanablemente nulo’ el Tratado de Paz y Amistad de 1984”. Se trata del mismo concepto con el que el gobierno de Argentina, el 25 de enero de 1978, rechazó el Laudo Arbitral de 1977 sobre la soberanía en el canal Beagle.

Un tema que “ocupa”

Las fuentes inteligencia consultadas por Bío Bío Investiga sostienen que la información ya fue canalizada hacia la administración del presidente José Antonio Kast. El procedimiento formal es el envío de los reportes por vías institucionales y se deriva la información al Ministerio de Defensa y desde ahí se informa a otras reparticiones gubernamentales incumbentes, especialmente la Cancillería y Presidencia.

Si bien este medio no pudo confirmar la fecha exacta de esas comunicaciones, uno de los consultados apunta a que ocurrió una vez que se formalizó la nueva ofensiva argentina por Las Malvinas. Es decir, en septiembre recién pasado.

Desde Defensa y Cancillería declinaron emitir una declaración para este artículo, considerando que se trata de materias secretas. De todos modos, fuentes del Ejecutivo cuentan fuera de micrófono que el zarpe del Danstar es seguido de cerca por La Moneda, puesto que cualquier evento —crítico o no— obligaría una reacción de la diplomacia chilena.

“Es un tema que nos ocupa”, aseveran.

Bío Bío Investiga intentó comunicarse con la Easter Island Naviera, sin resultados hasta el cierre de esta edición.

Fuente: biobiochile.cl



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