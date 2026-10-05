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5 de octubre de 2026

SUBSECRETARIO VENEZIAN VALORA INVERNADEROS PARA IMPULSAR HORTALIZAS EN MAGALLANES

​El viento y el clima difícil de Magallanes no negocia. Cualquier cosa que crezca aquí lo hace a condiciones, no a voluntad. En el sector de Ojo Bueno, María Agüero Díaz lo sabe desde hace años. Cultivar la tierra en el fin del mundo exige dedicación, esfuerzo y, sobre todo, infraestructura que le haga frente al clima austral.

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Este año, María estrenó un arma nueva. Un invernadero de 60 metros cuadrados, con estructura de Metalcon y cubierta de policarbonato, que le permitirá proteger y potenciar sus cultivos de lechuga y cilantro. La inversión total alcanzó los 4 millones 647 mil 196 pesos, de los cuales el 80%, es decir 3 millones 717 mil 757, proviene de los recursos del Gobierno Regional, canalizados por INDAP a través del convenio GORE–INDAP. El 20% restante, 929 mil 439, salió del bolsillo de la propia agricultora. Financiamiento público y esfuerzo personal, traducidos en mejor producción local. 

Hasta su predio llegó el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, junto al seremi Ignacio Cavada y funcionarios de INDAP, para recorrer la infraestructura y conversar con María sobre su trabajo. 

"Estas herramientas, los invernaderos, la producción bajo techo, es lo que permite incrementar este volumen de producción de hortalizas en la región, que es muy importante, y eso se puede generar a través de la pequeña y mediana agricultura", señaló Venezian, quien también llamó a los productores a acercarse a los servicios del agro y conocer sus instrumentos de apoyo. "Nosotros, como ministerio, tenemos que estar al servicio de la actividad productiva nacional", precisó. 

María conoce ese acompañamiento de cerca. Integra INDAP desde abril de 2018 y recibe asesoría del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL). En estos ocho años ha accedido a tres apoyos de inversión, el último de ellos este invernadero que ahora le cambia la rutina. 

"Yo quiero la tierra y disfruto trabajarla. Ver crecer lo que una siembra da una alegría enorme, porque detrás hay esfuerzo y dedicación de todos los días. El apoyo de INDAP y los recursos del Gobierno Regional nos ayudan a mejorar y a seguir produciendo. Este nuevo invernadero significa mucho para mí, porque me permite cuidar mejor mis cultivos y seguir haciendo el trabajo que quiero", detalló. 

Desde la seremía de Agricultura, Ignacio Cavada enmarcó el proyecto en una visión de conjunto. "Coordinamos la asistencia técnica, la inversión, la investigación y la protección de los recursos naturales para responder a las necesidades de cada territorio. Este invernadero muestra lo que podemos lograr cuando articulamos ese trabajo con el Gobierno Regional y el esfuerzo de los propios agricultores". 

La visita a Ojo Bueno fue solo un capítulo de una agenda extensa del subsecretario en Magallanes. Reuniones con el gobernador regional y la delegada presidencial, diálogo con productores ganaderos sobre praderas, forraje y el impacto de los perros asilvestrados, y una pasada por las instalaciones de CONAF para revisar la preparación de las brigadas frente a la temporada de incendios forestales. Un recorrido para escuchar necesidades, riego, infraestructura, seguros agropecuarios, y para constatar, invernadero mediante, que hasta en el fin del mundo la tierra responde cuando alguien la trabaja con respaldo. 
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