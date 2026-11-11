MIGUEL CÁRDENAS ADVIERTE QUE EL ALZA DEL DIÉSEL MANTIENE EN UNA COMPLEJA SITUACIÓN A LAS PYMES DEL TRANSPORTE

Miguel Cárdenas Salazar, presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Punta Arenas, cuestionó el impacto del incremento de los combustibles en las PYMES del transporte, pidió revisar la estructura de precios de ENAP y advirtió que el gremio podría evaluar acciones autónomas ante la falta de respuestas a sus demandas.

La compleja situación que enfrentan las pequeñas y medianas empresas del transporte de carga en Magallanes, producto del sostenido incremento del precio del diésel y las dificultades para traspasar esos costos a las tarifas de los fletes, fue uno de los principales temas abordados por Miguel Cárdenas Salazar, presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Punta Arenas (ASODUCAM), durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

El dirigente sostuvo que la crisis del sector viene arrastrándose desde hace tiempo, pero que el aumento de los combustibles ha profundizado las dificultades económicas de los transportistas, especialmente de quienes trabajan con flotas pequeñas, de uno a cinco camiones. Esta realidad adquiere una dimensión mayor en Magallanes, debido a las condiciones de aislamiento y los costos adicionales que implica desarrollar actividades de transporte en una zona extrema.

Cárdenas detalló que el incremento más significativo se produjo el 26 de marzo de 2026, cuando el precio del combustible registró un alza de $580 por litro. A partir de esa fecha, señaló que se sucedieron nuevos aumentos y algunas disminuciones mensuales, aunque el balance acumulado continuó siendo desfavorable para el sector. De acuerdo con los cálculos expuestos por el dirigente, antes del nuevo incremento anunciado para noviembre, la variación acumulada alcanzaba los $632,90 por litro, equivalente a un 61%.

Alza del combustible y presión sobre las PYMES

Uno de los principales problemas identificados por el presidente de ASODUCAM es la dificultad para ajustar los valores de los servicios de transporte frente al aumento de los costos operacionales. Según explicó, el combustible representa alrededor del 40% o más de los gastos de funcionamiento de una empresa transportista, por lo que un incremento significativo en su precio afecta directamente la rentabilidad del negocio.

Sin embargo, indicó que los generadores de carga no necesariamente reajustan los valores de los fletes en la misma proporción que aumentan los combustibles. En algunos casos, los incrementos son considerablemente menores y, en otros, no se producen modificaciones en las tarifas, situación que termina siendo absorbida por los propios transportistas.

A esta dificultad se suma el desfase entre los pagos que deben realizar las empresas y los ingresos que reciben por sus servicios. Cárdenas explicó que los transportistas deben adquirir combustible de manera permanente para mantener sus operaciones, mientras que los pagos de los servicios pueden concretarse a 60, 90 e incluso 120 días.

Aunque existe una normativa que establece el pago a 30 días, el dirigente sostuvo que en la práctica se producen demoras administrativas previas a la facturación, relacionadas con la revisión de guías, órdenes de compra y procesos de cuadratura. Esta situación afecta especialmente a las empresas de menor tamaño, que no cuentan con suficiente respaldo financiero para sostener largos periodos de espera.

El escenario, según planteó, genera una diferencia importante entre las grandes compañías de transporte y las PYMES, ya que estas últimas tienen menores posibilidades de absorber las variaciones del precio del combustible o financiar sus operaciones mientras esperan el pago de sus servicios.

Cuestionamientos a ENAP y al precio de los combustibles

Otro de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el proceso de formación de los precios del diésel y el rol que cumple la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Cárdenas manifestó que, a su juicio, es necesario revisar con mayor profundidad los costos asociados a la compra del crudo, su transporte, refinación y posterior comercialización.

El dirigente cuestionó que las variaciones internacionales del petróleo sean utilizadas como principal explicación de los cambios en el precio de los combustibles, planteando que también se debe transparentar cómo se determina el valor al que ENAP entrega los productos a las empresas distribuidoras.

En ese contexto, solicitó que organismos como la Contraloría General de la República, la Comisión Nacional de Energía y las autoridades del Ministerio de Energía pongan atención en el funcionamiento de la empresa estatal y evalúen la realización de una auditoría que permita conocer en detalle sus costos y resultados financieros.

Durante la conversación, Cárdenas mencionó cifras de utilidades que atribuyó a ENAP, correspondientes a US$567 millones durante el primer trimestre y US$1.112 millones en el segundo trimestre. A partir de esos antecedentes, planteó la necesidad de aclarar qué parte de los resultados económicos corresponde a las distintas etapas de la actividad de la empresa y cómo se relacionan con los precios que finalmente pagan los consumidores.

El presidente de ASODUCAM precisó que sus cuestionamientos no constituyen una acusación de irregularidades o apropiación indebida de recursos, sino que apuntan a la necesidad de contar con mayor transparencia respecto de los costos y las utilidades de la compañía.

Asimismo, manifestó preocupación por la recaudación tributaria asociada al incremento del precio de los combustibles, particularmente por el efecto que tiene el IVA cuando aumenta el valor por litro. En ese sentido, pidió aclarar el destino de esos recursos y establecer si los mayores ingresos fiscales podrían contribuir a enfrentar el impacto que las alzas generan en sectores productivos y regiones extremas.

Para Cárdenas, Magallanes debería ser considerada dentro de eventuales medidas de apoyo, debido a sus condiciones geográficas y a la dependencia que tiene del transporte para el abastecimiento y el funcionamiento de distintas actividades económicas.

Críticas a la representación gremial y posibles movilizaciones

La representación de los transportistas a nivel nacional también fue abordada durante la entrevista. Cárdenas cuestionó el funcionamiento de las principales confederaciones del rubro, señalando que sus decisiones se concentran principalmente en Santiago y que las necesidades de las asociaciones regionales y de las pequeñas empresas no siempre tienen suficiente espacio en las discusiones.

A su juicio, esta situación ha debilitado la representatividad de las organizaciones nacionales y ha provocado el alejamiento de agrupaciones que no se sienten interpretadas por sus dirigencias. También criticó que las decisiones sobre eventuales movilizaciones se adopten desde las estructuras centrales, sin considerar necesariamente las realidades de las regiones.

En ese contexto, el dirigente recalcó que ASODUCAM mantiene autonomía para definir sus acciones y que no necesita autorización de una confederación para adoptar decisiones relacionadas con la defensa de sus asociados.

Respecto de la reciente movilización de transportistas en el sector de Utramag, Cárdenas manifestó que considera insuficientes las protestas que se extienden por pocas horas cuando no existe una respuesta concreta a las demandas del sector. Desde su experiencia en anteriores movilizaciones, sostuvo que las acciones gremiales deben mantenerse hasta conseguir resultados y no limitarse a manifestaciones de corta duración.

El dirigente señaló que esperaba conocer los resultados de una reunión entre las confederaciones del transporte realizada en Concepción, instancia que podría entregar antecedentes para definir los próximos pasos de la asociación regional. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que ASODUCAM adopte medidas de manera independiente si considera que las respuestas continúan siendo insuficientes.

En ese sentido, advirtió que una eventual movilización impulsada por la asociación tendría un carácter más prolongado y decidido que las protestas recientes. No obstante, durante la entrevista no anunció una fecha ni una convocatoria formal, sino que planteó la posibilidad de evaluar acciones una vez conocidos los resultados de las conversaciones gremiales.

Diferencias con los gobiernos y demandas para Magallanes

En relación con el vínculo de la organización con las autoridades, Cárdenas realizó críticas a las administraciones de los últimos años. Señaló que durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric la asociación envió varias solicitudes de reunión a La Moneda, sin conseguir ser recibida.

En contraste, indicó que durante el actual gobierno han tenido oportunidades de reunirse con autoridades y exponer sus planteamientos, aunque cuestionó que esos encuentros no se hayan traducido en avances concretos para resolver los problemas del sector.

El dirigente también buscó marcar distancia de las posiciones político-partidistas, señalando que su labor está centrada en representar a los transportistas y defender las necesidades del gremio, independientemente de la administración de turno.

Entre las principales demandas expuestas se encuentran la revisión de los mecanismos de formación del precio del diésel, una mayor transparencia sobre los costos y resultados financieros de ENAP, la evaluación de la recaudación tributaria generada por los combustibles y la implementación de medidas que consideren las particularidades de las zonas extremas.

Finalmente, Cárdenas enfatizó que el problema del transporte no afecta exclusivamente a los propietarios de camiones, sino que tiene consecuencias sobre el abastecimiento, los costos de los productos y el funcionamiento de la economía regional. Por ello, planteó que una eventual movilización también requeriría comprensión y respaldo de la ciudadanía, al tratarse de una problemática que involucra a distintos sectores de Magallanes.





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