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9 de noviembre de 2026

MUNICIPIO DESPLEGÓ EQUIPOS Y PERSONAL POR FUERTES RACHAS DE VIENTO EN PUNTA ARENAS

Caída de árboles, desprendimiento de techumbres, semáforos fuera de servicio e interrupciones eléctricas marcaron la jornada.

ET 8
Un total de 10 llamados de emergencia atendió la Municipalidad de Punta Arenas producto de las intensas rachas de viento que afectan a la comuna, situación que motivó la activación de los equipos de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de la alerta emitida por Senapred.

Entre las principales incidencias se encuentran la caída de árboles y ramas en seis puntos de la ciudad, desprendimientos de techumbres en un edificio y una vivienda particular, además de cuatro intersecciones con semáforos fuera de servicio debido a cortes de suministro eléctrico.

En cuanto al viento, el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, informó que hubo un peak de 127 km en el aeropuerto y que en la ciudad alcanzó los 109 km en la estación aeropolicial. "Lo más complicado han sido techumbres, en Abello, en un edificio de la Dirección General de Aeronáutica, como también en un domicilio en Calle Manantiales, donde hemos concurrido. Lo demás han sido caídas de árboles y de ramas".

Asimismo, el jefe comunal señaló que "hemos tenido cortes de luz en toda la ciudad, en forma intermitente. El último fue cerca de la una de la tarde, con casi 19.000 hogares sin luz. Esto se pudo salvar pronto, pero igual quedaron 600 hogares sin electricidad", agregando que "el aeropuerto estaba funcionando con normalidad y se espera que el viento continúe alto, al menos hasta mañana".

Por su parte, Sonia Vargas, directora de Gestión del Riesgo de Desastres, indicó que los equipos municipales se mantendrán desplegados mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

La profesional, además, hizo un llamado a los vecinos a no intentar reparar techumbres ni retirar elementos sueltos mientras se mantengan las fuertes rachas de viento, debido al riesgo que estas labores representan. Recomendó esperar a que mejoren las condiciones climáticas para realizar las reparaciones necesarias.

Finalmente, el municipio reiteró que, ante cualquier situación de emergencia o riesgo, los vecinos pueden comunicarse con la línea 800 800 134, habilitada para centralizar los requerimientos y coordinar la respuesta de los equipos municipales.
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