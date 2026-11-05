10 MODELOS DE VEHÍCULOS FUERON CERTIFICADOS PARA CONVERSIÓN A GNC

“Un intenso trabajo desplegado por el Centro de Control y Certificación Vehicular 3CV en la capital regional, dio como resultado la aprobación de 10 nuevos modelos de vehículos que fueron certificados para su conversión a GNC”. Así lo dio a conocer el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Allan Stowhas quien junto a su par de Energía Marco Antonio Pinto acompañaron el proceso en el taller de René Jutronich.



“Estamos conociendo en detalle el trabajo que realiza el profesional del 3CV en los talleres certificados de conversión a gas, en cuanto al proceso, la infraestructura con la que debe contar y el personal que debe tener el taller”, señaló el seremitt Stowhas.



El campo de acción del 3CV se circunscribe a la homologación de vehículos y motos que entran por primera vez a territorio nacional, a la certificación de vehículos pesados, al uso de gas en vehículos motorizados y a la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al transporte.



El seremi de Energía valoró el trabajo que desarrolla el Centro de Control y Certificación Vehicular, para garantizar que los talleres de conversión a gas natural comprimido cumplan con las exigencias técnicas y de seguridad establecidas. “En Magallanes, donde el gas natural tiene una larga trayectoria como combustible vehicular, estas fiscalizaciones son fundamentales para resguardar la seguridad de los usuarios, fortalecer la confianza en esta alternativa energética y promover su utilización bajo estándares adecuados de funcionamiento y certificación”, indicó Pinto.



El 3CV cada año se traslada a regiones para realizar la fiscalización de los talleres especializados en conversión en el caso de Magallanes a GNC. Iván Mesina, profesional del dicho centro, debe realizar la fiscalización a los 4 talleres de conversión de vehículos a GNC habilitados en Punta Arenas: Tecso GNV, René Jutronich, Pedro Aliro Sánchez y Guillermo Sáez Díaz y el de René Pérez.



Mesina, quien es ingeniero de verificación de conformidad, viene a realizar la certificación de nuevos modelos de vehículos que los importadores han solicitado revisar. “Se verifica específicamente que los componentes presentados como la válvula, cilindro y regulador y unidad de control sean idénticos a lo que presentaron en la solicitud de certificación”, señaló. Agregó el ingeniero que junto con verificar los talleres aprobó para la conversión a GNC 3 modelos presentados por el taller de René jutronich, 3 por René Pérez y 4 por Tecso.



Por su lado, René Jutronich comentó que han convertido a GNC un poco más de 10 mil vehículos desde que se inició en esta área en 1988. Y calcula que desde que comenzó la certificación del centro del MTT, se han instalado unos 4.200 kits en su taller. Él ve un futuro auspicioso para este negocio, “con los precios en que está la bencina, todos quieren instalar gas en estos momentos”, comentó.



Espera que se vea la manera de aumentar los puntos de carga entre los surtidores de la región, por lo que agradeció la llegada de los secretarios de Energía y Transportes para analizar qué se puede hacer al respecto.



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