TRANSALERCE SUPERA LAS 545 MIL SUBIDAS DE PASAJEROS EN OCTUBRE Y ALCANZA UN NUEVO RÉCORD MENSUAL

TransAlerce informa que durante octubre de 2026 el sistema de transporte público urbano de Punta Arenas registró 545.704 subidas de pasajeros, cifra que constituye un nuevo máximo histórico y que confirma la tendencia de crecimiento sostenido en el uso del transporte público de la ciudad, con un promedio superior a las 17.600 subidas diarias.

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Este resultado se enmarca en el trabajo permanente que la empresa ha desarrollado para mantener su flota en óptimas condiciones, considerando además el proceso de recuperación de las unidades desde que la operación fue asumida.

Gracias a las labores de mantención preventiva y al monitoreo continuo, el sistema ha mantenido un nivel de cumplimiento superior al 98% de los servicios programados, lo que se ha traducido en un servicio confiable y en una creciente preferencia de los usuarios.



La cifra de octubre se suma a los registros alcanzados durante el año, consolidando una curva de crecimiento que refleja el compromiso de TransAlerce con la calidad y la continuidad del servicio. Cada vez más personas eligen el transporte público para sus desplazamientos diarios en Punta Arenas, lo que representa un respaldo concreto al trabajo realizado.



TransAlerce reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la operación, manteniendo los estándares de mantención y servicio que han permitido alcanzar estos resultados en beneficio de toda la comunidad.

