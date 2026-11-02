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2 de noviembre de 2026

TEATRO Y CONCIENCIA SOCIAL: “PROYECTO BULLYING” LLEGARÁ A PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES Y PORVENIR

Buenos días región

proyectobullying

El director Alejandro Bradasic y el intérprete Andrés Guzmán presentaron los objetivos de esta iniciativa durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. La propuesta busca visibilizar situaciones de acoso escolar, abordar sus consecuencias en la salud mental de niños, niñas y adolescentes y promover una reflexión sobre la responsabilidad de las familias, los establecimientos educacionales y la sociedad.

El proyecto nació a partir de la preocupación de Bradasic por la realidad que observó tras regresar a Punta Arenas en noviembre de 2023, especialmente frente a los casos de bullying, intentos de suicidio y suicidios adolescentes. Desde esa perspectiva, la obra no pretende ser solamente una presentación artística, sino una iniciativa que busca abrir espacios de conversación e involucrar a distintos sectores en la prevención de estas problemáticas.

La puesta en escena aborda también la transformación del acoso escolar a través del tiempo, particularmente por el uso de redes sociales, donde las agresiones pueden extenderse más allá de las salas de clases mediante grupos y plataformas digitales. La propuesta utiliza una estructura fragmentada, con actores que interpelan directamente al público y buscan generar una experiencia participativa que invite a reflexionar sobre las situaciones representadas.

Durante la entrevista, sus creadores también destacaron la participación de jóvenes de establecimientos educacionales de Punta Arenas en actividades que contribuyeron a la construcción del texto y algunas escenas. Asimismo, abordaron los desafíos del desarrollo teatral en Magallanes, las dificultades de financiamiento cultural y la necesidad de contar con mejores condiciones para que los artistas regionales puedan presentar sus trabajos y mantener temporadas teatrales.

El estreno en Punta Arenas contempla una función para estudiantes a las 11:30 horas y otra abierta al público general a las 19:00 horas, ambas en el Liceo Politécnico y con entrada gratuita. Posteriormente, la compañía proyecta llevar la obra a Puerto Natales, también con una presentación en el Liceo Politécnico, y finalizar su recorrido en Porvenir durante la tercera semana de noviembre, con una función prevista para el día 16, cuyo espacio estaba pendiente de confirmación.

Finalmente, Alejandro Bradasic y Andrés Guzmán extendieron la invitación a estudiantes, docentes, familias y público general a participar de esta experiencia teatral, cuyo propósito es generar conciencia y motivar a la comunidad a involucrarse activamente frente al bullying y sus consecuencias. Los detalles y actualizaciones de las presentaciones se encuentran disponibles en Instagram, a través de la cuenta @proyectobullying.teatro.




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