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31 de octubre de 2026

REINSERCIÓN JUVENIL Y GENDARMERÍA FORTALECEN COORDINACIÓN EN MAGALLANES

​Ambas instituciones realizaron una nueva sesión de su mesa de trabajo, donde revisaron protocolos de seguridad, procedimientos técnicos y avances del plan anual de trabajo para 2026.

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El Servicio de Reinserción Social Juvenil y Gendarmería de Chile realizaron una nueva sesión de su mesa de trabajo conjunta en Magallanes, instancia destinada a coordinar acciones relacionadas con la seguridad y los procesos de reinserción de adolescentes que cumplen sanciones bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Durante el encuentro, los equipos técnicos revisaron aspectos operativos vinculados al acceso al Centro de Cumplimiento Juvenil, los protocolos de actuación ante situaciones de crisis y la actualización de procedimientos técnicos. Estas reuniones se desarrollan de manera bimensual y cuentan con la participación de las jefaturas regionales de ambas instituciones.

La jornada contó con la presencia del nuevo director regional de Gendarmería de Magallanes, coronel Claudio González, y del director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel. Además, se revisó el avance del Plan de Trabajo Anual y se definieron las prioridades para lo que resta de 2026.

Otro de los puntos abordados fueron los desafíos de infraestructura y seguridad del Centro de Cumplimiento Juvenil, establecimiento administrado por el Servicio de Reinserción Social Juvenil, mientras que Gendarmería tiene a su cargo el resguardo del perímetro y el control de acceso.

César Montiel destacó que la coordinación permanente permite vincular las condiciones de seguridad del centro con las oportunidades de reinserción de los adolescentes. Asimismo, señaló que el plan anual contempla un seguimiento de las actividades acordadas, trabajo que continuará desarrollándose junto a Gendarmería y su nueva autoridad regional.


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