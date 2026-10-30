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30 de octubre de 2026

PESCADORES ARTESANALES DE MAGALLANES ABORDAN CON BARROS IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL ESTRECHO Y CANALES AUSTRALES

“Fue muy fructífera la reunión. Tratamos el tema de la contingencia regional, de la pesca y otras cosas”, señaló uno de los dirigentes gremiales.

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Con el objetivo de abordar materias relacionadas con la actividad pesquera, la navegación y los desafíos que enfrenta la zona austral del país, el ministro de Defensa, Fernando Barros, recibió este jueves a representantes de la Asociación Gremial “Faro del Sur”, organización que reúne a pescadores artesanales y transportadores marítimos de la Región de Magallanes.

En el encuentro participaron el presidente de la asociación, Jorge Oyarzún, junto a los pescadores artesanales Juan Vargas, Jaime Cosme y César Vargas, quienes compartieron sus inquietudes respecto de la realidad regional y la importancia de contar con certeza jurídica para el desarrollo de las actividades marítimas en el Estrecho de Magallanes y los canales australes.

Tras la reunión, Oyarzún valoró la disposición del secretario de Estado para escuchar los planteamientos del sector y destacó la importancia de abordar estas materias, desde una perspectiva que considere tanto la actividad productiva como la relevancia estratégica del territorio.

Fue muy fructífera la reunión. Tratamos el tema de la contingencia regional, de la pesca y otras cosas”, señaló el dirigente gremial.

Asimismo, explicó que uno de los principales intereses de la asociación es la situación del Estrecho de Magallanes y las condiciones para la navegación nacional e internacional, considerando la creciente importancia de las rutas marítimas australes.

El representante de “Faro del Sur” también destacó el conocimiento territorial de quienes desarrollan permanentemente sus actividades en estas aguas, subrayando el vínculo entre la pesca artesanal y la presencia chilena en el extremo sur del país.

Nosotros tenemos conocimiento acabado de todo el territorio, porque hacemos soberanía permanente en la zona con pescadores”, afirmó.

La reunión permitió conocer directamente los planteamientos de representantes del sector pesquero artesanal de Magallanes, sobre materias vinculadas al desarrollo de sus actividades y la importancia de las rutas marítimas de la zona austral.

Fuente: infogate.cl 



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PESCADORES ARTESANALES DE MAGALLANES LLEGAN A SANTIAGO Y EXIGEN AL GOBIERNO ESCUCHAR A LAS ZONAS EXTREMAS

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