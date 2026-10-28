MUNICIPIO INICIA PLAN DE BACHEO EN 44 PUNTOS DE PUNTA ARENAS

La Municipalidad de Punta Arenas presentó su plan de bacheo 2026-2027 y dio inicio a las primeras intervenciones, que contemplan trabajos en 44 puntos de la comuna, distribuidos en dos etapas: la primera, durante los últimos días de octubre, noviembre y diciembre de este año, y la segunda, en enero y febrero de 2027. A estas labores se suman los trabajos programados por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en otros 44 puntos, lo que permitirá abordar un total de 88 sectores entre ambas entidades.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que el inicio de estos trabajos responde a la necesidad de mejorar el estado de las calles tras las intensas precipitaciones registradas durante las últimas semanas, especialmente el evento del pasado 2 de octubre. "Después de concluir los trabajos en los caminos que estaban en muy malas condiciones, comenzamos con este bacheo en dos etapas. Una termina en diciembre de este año y la otra continúa durante enero y febrero. Lo más importante es que estamos coordinados con Serviu, que ya está interviniendo 44 puntos, por lo que nosotros vamos a sumar otros 44", señaló.

El jefe comunal destacó que las intervenciones municipales se concentrarán en calles con alto flujo vehicular y en sectores que no están incluidos en la programación de Serviu. Entre los puntos priorizados se encuentra calle Maipú, por donde circula gran parte de la locomoción colectiva que conecta el sector norte con el centro de la ciudad. El programa también considera vías como Avenida España, Bulnes, Magallanes, Bories y Salvador Allende, entre otras.

"Estamos haciendo un trabajo ordenado, privilegiando las calles donde tenemos mayor flujo de tránsito y también sectores vecinales a los que Serviu no va a llegar. Tenemos todo el material comprado para estos cuatro meses y esperamos que las condiciones climáticas nos permitan avanzar sin problemas, para que en marzo nuestras calles tengan un mejor estándar, sumado a lo que también está haciendo Serviu", agregó la autoridad local, que advirtió que la lluvia puede obligar a extender los plazos, ya que no es posible ejecutar estos trabajos con precipitaciones.

Por su parte, la directora de Gestión del Riesgo de Desastres, Sonia Vargas, explicó que la planificación considera tanto las necesidades de circulación como las características de cada vía. En ese sentido, la funcionaria municipal indicó que el pasaje Bermúdez será intervenido durante el próximo fin de semana, debido a su menor ancho y al tránsito constante de la locomoción colectiva, con el objetivo de reducir las complicaciones para conductores y pasajeros.

La programación también prioriza inicialmente los baches de mayor profundidad, como el ubicado en la intersección de Salvador Allende con Circunvalación, para luego avanzar hacia otros puntos que requieren intervenciones más acotadas, entre ellos Avenida Martínez de Aldunate, antes de llegar a Pedro Aguirre Cerda. Durante las primeras jornadas, los trabajos comenzaron en el sector de Avenida España con Maipú y continuarán de acuerdo con el calendario establecido.

Según detalló Vargas, las labores se realizan con concreto asfáltico en caliente, aplicado mediante compactación mecánica con apoyo de cuadrillas municipales. Este tipo de reparación tiene una durabilidad estimada de aproximadamente seis meses, dependiendo del uso de la vía y de las condiciones climáticas. La directora llamó además a respetar la señalización y no retirar los conos instalados en las zonas intervenidas, ya que la mezcla requiere entre dos y tres horas para secarse y evitar que se adhiera a los neumáticos de los vehículos.