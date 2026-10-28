TESTIGOS DE JEHOVÁ REALIZARÁN ASAMBLEA GRATUITA “FELICES PARA SIEMPRE” DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE EN PUNTA ARENAS

En una época en que muchas personas sienten que la felicidad se les escapa, los testigos de Jehová invitan al público a asistir a su serie anual de asambleas mundiales con el tema "Felices para siempre".



Los Testigos son una de las organizaciones sin fines de lucro que más asambleas realiza en el mundo y este año regresarán a Gimnasio Confederación Deportiva de Punta Arenas con un programa gratuito de tres días que abordará temas sobre cómo alcanzar la felicidad eterna mediante una espiritualidad basada en principios bíblicos prácticos.



"¿Quién no quiere ser feliz?", comentó Alfredo Olguín, portavoz local de los testigos de Jehová. "El tema de la asamblea de este año trata sobre cómo ser feliz y cómo mantener esa felicidad. Todos los asistentes descubrirán que la verdadera felicidad proviene de una esperanza sólida para el futuro".



Este oportuno evento congregará a más de 900 asistentes cada día los días 29, 30 y 31 de octubre de 2026 y contará con la participación de invitados de otras ciudades del país asi como de la región. Desde Puerto Natales Mario, Bárbara y la pequeña Maite de 6 meses y medio asistirán a la asamblea. Mario comenta “Lo primero que hice fue pedir permiso a mi jefe en el trabajo con anticipación para asistir los tres días”. Bárbara menciono “que este año ir con su pequeña hija es algo nuevo para nosotros que ha requerido un esfuerzo adicional pero lo hacemos con gusto” y Mario agrego “sabemos que todo lo que vamos a escuchar es para nuestro beneficio, para que podamos ser más felices como familia”.



Además, el mismo programa se presentará en 19 asambleas internacionales a lo largo del año. Estos eventos a gran escala se celebrarán en países como Portugal, Sudáfrica y Tailandia y recibirán a miles de delegados de todo el mundo.



Junto con videos y entrevistas basados en la Biblia, la asamblea "Felices para siempre" presentará discursos interesantes sobre temas como:



·¿Es realista la idea de ser felices para siempre?

·¿Por qué se angustian?

·¿Ha encontrado el tesoro?



Los tan esperados episodios 4, 5 y 6 de "Las buenas noticias según Jesús" se estrenarán durante los tres días de la asamblea. La serie de videos de 18 episodios es una representación precisa de la vida y el ministerio de Jesucristo y se basa únicamente en los relatos de los Evangelios. El Episodio 1 se presentó durante las asambleas del 2024 y los Episodios 2 y 3, en el 2025. El programa del sábado también incluye el bautismo de estudiantes de la Biblia.



El año pasado, los testigos de Jehová organizaron más de 6.000 asambleas en casi 500 idiomas con el tema "Adoración pura". Esto incluyó 19 asambleas internacionales celebradas en 13 países. Asistieron más de 12 millones de personas.



Para saber más sobre la asamblea "Felices para siempre" y encontrar un lugar cercano donde asistir, visite jw.org > Sobre Nosotros > Asambleas anuales. Nunca se hacen colectas.



Lista de eventos



Qué: Serie de asambleas "Felices para siempre" 2026, presentada por los testigos de Jehová.

Cuándo: 29,30 y 31 de Octubre de 2026.

Dónde: Gimnasio Confederación Deportiva, O’higgins 0110, Punta Arenas

Quién: Todos los vecinos están invitados a asistir.

Detalles: La asistencia al evento es gratuita. Viernes de 9:20 a 15:30; sábado de 9:20 a 16:30; domingo de 9:20 a 15:45. Cada día tiene un intervalo para almorzar de una hora y veinte minutos.



Los temas incluyen:



Viernes. 9:40 hrs ¿Es realista la idea de ser felices para siempre?

Sábado. 13:50 hrs. En el famoso Sermón del Monte, Jesús reveló el secreto de la felicidad eterna. Descubra cuál es.

Domingo. 11:10 hrs El discurso “¿Ha encontrado el tesoro?” explicará por qué las enseñanzas de la Biblia han ayudado a millones de personas a ser más felices.



Para más información, por favor visite jw.org > Sobre nosotros > Asambleas anuales.



