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26 de octubre de 2026

III EXPO FITNESS CONVOCÓ A MÁS 300 PERSONAS EN TORNO AL DEPORTE Y LA VIDA SALUDABLE

La actividad, organizada por la Fundación Municipal de Deportes y Sayes Runil Fitness Club, reunió a participantes de distintas edades en una jornada que incluyó diversas disciplinas fitness.

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Con una importante convocatoria y una variada programación de actividades físicas, este sábado se realizó la tercera versión de la Expo Disciplinas Fitness PUQ 2026, en los salones del segundo piso del Hotel Casino Dreams del Estrecho. La iniciativa reunió a la comunidad en torno al deporte, la recreación y los hábitos de vida saludable.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de respaldar este tipo de iniciativas que promueven la actividad física.  "Uno de los deportes más en boga en nuestra ciudad es todo lo que es fitness. Zumba, Strong y un número muy importante de actividades físicas. Y tal como le hemos dicho, como Fundación como Municipalidad, lo que buscamos es que nuestros vecinos hagan deporte, se muevan, hagan ejercicio", señaló.
Desde Sayes Runil Fitness Club, su instructora y representante, valoró la asistencia registrada durante la actividad y la respuesta de la comunidad. "Estamos muy felices. Ya comenzamos en la mañana, muy concurrida con Muay Thai y el equipo Mestizo, y en este momento está Body Combat. Ha llegado mucha gente; realmente no pensamos que este año íbamos a tener tanta concurrencia, pero estamos felices", señaló, Lidia Runil.
Entre las actividades destacaron Body Combat, Zumba y Strong, además de otras propuestas orientadas a distintos grupos de la comuna. En el marco del Mes de las Personas Mayores, la Expo también incorporó una sesión especial de Zumba Gold, dirigida a adultos mayores y a cargo de una instructora especializada proveniente de Puerto Varas.
AA 1

MUNICIPIO REALIZÓ OPERATIVO VETERINARIO MASIVO EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

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