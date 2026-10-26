26 de octubre de 2026
PATAGONIA CAMP ES NOMINADO A EMPRESA TURÍSTICA DEL AÑO EN LOS PREMIOS FEDETUR 2026
El establecimiento ubicado en la Región de Magallanes fue seleccionado en una categoría que reconoce el aporte de las empresas al turismo nacional, destacando su compromiso con la sostenibilidad y las comunidades locales.
Patagonia Camp, establecimiento turístico de la Región de Magallanes, fue nominado en la categoría Empresa Turística del Año de los Premios Fedetur 2026, reconocimiento que busca destacar el trabajo y la contribución de las empresas al desarrollo de la industria turística nacional.
La nominación pone en valor la propuesta del recinto, orientada a ofrecer experiencias turísticas de calidad con énfasis en el respeto por las personas, la conservación del patrimonio natural y el fortalecimiento de los vínculos con las comunidades del territorio. Estos principios forman parte de Patagonia Camp Circle, iniciativa que integra la sostenibilidad y el compromiso con el entorno en la gestión de la empresa.
Desde Patagonia Camp también destacaron el trabajo de sus colaboradores, cuyo esfuerzo y vocación de servicio contribuyen a la experiencia de los visitantes y a la promoción de la Patagonia chilena como destino turístico. El reconocimiento, además, releva el aporte de las empresas regionales al desarrollo sostenible y a la proyección del turismo de Magallanes.
En el marco de la nominación, Patagonia Camp invitó a sus colaboradores, visitantes, representantes de la industria y a la comunidad a participar en la votación de los Premios Fedetur 2026 para respaldar su candidatura.
Quienes deseen apoyar al establecimiento pueden participar a través del siguiente enlace: https://forms.gle/WVXcMMrsvtsk4pds6.
La actualización del sistema de calificación y certificación de COMPIN busca simplificar los procedimientos, evitar la duplicación de documentos y facilitar el acceso a la credencial de discapacidad. Magallanes fue una de las regiones piloto de la iniciativa.
La actualización del sistema de calificación y certificación de COMPIN busca simplificar los procedimientos, evitar la duplicación de documentos y facilitar el acceso a la credencial de discapacidad. Magallanes fue una de las regiones piloto de la iniciativa.