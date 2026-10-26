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26 de octubre de 2026

PATAGONIA CAMP ES NOMINADO A EMPRESA TURÍSTICA DEL AÑO EN LOS PREMIOS FEDETUR 2026

​El establecimiento ubicado en la Región de Magallanes fue seleccionado en una categoría que reconoce el aporte de las empresas al turismo nacional, destacando su compromiso con la sostenibilidad y las comunidades locales.

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Patagonia Camp, establecimiento turístico de la Región de Magallanes, fue nominado en la categoría Empresa Turística del Año de los Premios Fedetur 2026, reconocimiento que busca destacar el trabajo y la contribución de las empresas al desarrollo de la industria turística nacional.

La nominación pone en valor la propuesta del recinto, orientada a ofrecer experiencias turísticas de calidad con énfasis en el respeto por las personas, la conservación del patrimonio natural y el fortalecimiento de los vínculos con las comunidades del territorio. Estos principios forman parte de Patagonia Camp Circle, iniciativa que integra la sostenibilidad y el compromiso con el entorno en la gestión de la empresa.

Desde Patagonia Camp también destacaron el trabajo de sus colaboradores, cuyo esfuerzo y vocación de servicio contribuyen a la experiencia de los visitantes y a la promoción de la Patagonia chilena como destino turístico. El reconocimiento, además, releva el aporte de las empresas regionales al desarrollo sostenible y a la proyección del turismo de Magallanes.

En el marco de la nominación, Patagonia Camp invitó a sus colaboradores, visitantes, representantes de la industria y a la comunidad a participar en la votación de los Premios Fedetur 2026 para respaldar su candidatura.

Quienes deseen apoyar al establecimiento pueden participar a través del siguiente enlace: https://forms.gle/WVXcMMrsvtsk4pds6.


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TABSA OBTIENE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN GESTIÓN DE ENERGÍA

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