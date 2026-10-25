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25 de octubre de 2026

SEREMI DE MINERÍA DESTACA DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR EN MAGALLANES

​Óscar Basualdo abordó la formalización de pequeños productores, la seguridad minera y la necesidad de fortalecer el conocimiento geológico regional. Además, llamó a participar en la evaluación de la Política Nacional Minera 2050, cuya convocatoria ciudadana estará abierta hasta el 19 de noviembre.

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Fortalecer la pequeña minería, mejorar la información geológica y preparar a trabajadores y proveedores locales son algunos de los desafíos que identificó el seremi de Minería de Magallanes, Óscar Basualdo, al abordar el desarrollo de esta actividad en la región. La autoridad sostuvo que avanzar en estas materias permitiría evaluar nuevas oportunidades productivas, considerando las características del territorio austral y las exigencias ambientales y de seguridad.

Uno de los temas abordados fue la evaluación de la Política Nacional Minera 2050, proceso iniciado por el Ministerio de Minería el 8 de octubre y que recibirá propuestas ciudadanas hasta el 19 de noviembre. Según explicó Basualdo, la instancia permitirá revisar los avances y las brechas del sector, además de incorporar las necesidades de las regiones en la actualización prevista para 2027. La participación puede realizarse a través de la plataforma participa.minmineria.gob.cl/es-CL/projects/pnm2050.

En materia de diversificación, el seremi destacó la importancia de contar con información geológica confiable para orientar la investigación y evaluar futuras exploraciones. En esa línea, señaló que se trabaja en una Guía Geológica de Magallanes, en coordinación técnica con Sernageomin. También mencionó la explotación de caliza en isla Guarello como parte de la actividad minera no metálica regional.

Respecto de la pequeña minería, Basualdo identificó la formalización, la asistencia técnica y las condiciones de comercialización como algunas de las principales necesidades de los productores. Entre las iniciativas mencionó el trabajo con ENAMI y la Universidad de Magallanes en materias de muestreo, análisis y trazabilidad, como parte de los esfuerzos para avanzar hacia un poder comprador en la región. Asimismo, señaló que se busca fortalecer la capacitación y la prevención de riesgos mediante la coordinación con Sernageomin, SENCE y otros instrumentos de apoyo, según sus respectivos requisitos.

La autoridad también abordó las posibilidades de participación de proveedores regionales en nuevos proyectos energéticos, incluido el hidrógeno verde, y la necesidad de evaluar técnicamente eventuales usos del CO₂ generado en procesos industriales. En cuanto a la seguridad y los pasivos ambientales, recalcó la importancia de cumplir la normativa y distinguió las obligaciones de cierre de las faenas de las situaciones ambientales históricas, para las cuales se requieren antecedentes técnicos actualizados de los organismos competentes.


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SEREMIS DE HACIENDA Y TRABAJO ABORDAN DESAFÍOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y CAPACITACIÓN EN MAGALLANES

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