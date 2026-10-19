GOBIERNO PROYECTA MÁS DE 2.300 EMPLEOS PARA 2027 EN MAGALLANES A TRAVÉS DEL PLAN CHILE DESPEGA

El fortalecimiento de la seguridad pública, las proyecciones de empleo para 2027 y la discusión presupuestaria fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el seremi de Gobierno de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa Alegría, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio radial, la autoridad también se refirió a las particularidades de la realidad delictual regional, la coordinación entre policías y municipios, las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas y los beneficios destinados a mejorar las viviendas de las familias.

Seguridad pública: denuncia ciudadana y medidas de control

Al comenzar la entrevista, Roa planteó que Magallanes presenta características particulares en materia de seguridad, por lo que consideró necesario fortalecer las medidas preventivas y de fiscalización de acuerdo con las necesidades del territorio.

Entre las preocupaciones mencionadas se encuentran la explotación sexual infantil, la violencia intrafamiliar, el abigeato y las situaciones que afectan la tranquilidad de los vecinos, especialmente en sectores céntricos de Punta Arenas, donde se han reportado molestias relacionadas con ruidos, consumo de alcohol, agresiones y conducción temeraria.

En ese contexto, el seremi enfatizó que la colaboración de la ciudadanía es fundamental para que las instituciones puedan conocer los hechos y activar los procedimientos correspondientes.

“Ahí es muy importante que la ciudadanía pueda entender que el tema de la seguridad nos involucra a todos. ¿Y por qué hago este punto? Porque para nosotros poder llegar a tiempo a donde muchas veces se producen este tipo de instancias, que a veces son repetitivas en el tiempo, es clave también la denuncia de los vecinos”, señaló.

La autoridad llamó a utilizar los canales habilitados para denunciar situaciones que puedan afectar la seguridad, haciendo especial énfasis en el número *4242, al que presentó como una alternativa para quienes temen exponerse al realizar una denuncia.

“Ahí es muy importante utilizar este tipo de nuevos elementos para denunciar este tipo de situaciones”, indicó, destacando la necesidad de visibilizar hechos que, de no ser denunciados, pueden permanecer fuera del conocimiento de las instituciones.

Respecto de las patrullas mixtas y el trabajo conjunto entre Carabineros y los municipios, Roa sostuvo que la denuncia permite orientar las diligencias policiales y dimensionar las problemáticas que afectan a cada territorio.

“También es importante destacar de que el contingente que nosotros actualmente tenemos dentro de nuestra región es muy pequeño. Y este contingente va aumentando en la medida que una región presenta mayor o menor denuncia”, afirmó.

La autoridad agregó que la información proporcionada por los vecinos contribuye a identificar situaciones que requieren mayor presencia policial y coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad.

Ley de flagrancia y reglas para el uso de la fuerza

Durante la conversación, el seremi también destacó cambios legales relacionados con las facultades de las policías frente a la comisión de delitos.

En particular, se refirió a la ampliación del plazo de actuación en casos de flagrancia, señalando que el período se extiende de 12 a 24 horas, lo que, según explicó, permite aprovechar de mejor manera antecedentes obtenidos mediante cámaras de seguridad y herramientas de georreferenciación.

“Hoy día ese límite se amplía hasta 24 horas. Eso significa que elementos como las cámaras de seguridad, el poder observar a través de la georreferenciación dónde se produjo una situación de crimen, de vandalismo, les da un tiempo mucho mayor para poder actuar”, manifestó.

Roa sostuvo que este cambio puede facilitar las diligencias policiales y contribuir a una respuesta más oportuna ante determinados hechos delictivos.

Asimismo, mencionó la aprobación de reglas para el uso de la fuerza, destacando la importancia de establecer criterios que orienten el actuar de las instituciones policiales.

“Entonces esto viene a regular y esperamos que también les permita moverse con mayor libertad tanto a nuestros carabineros como a la Policía de Investigaciones, como la policía marítima”, expresó.

La autoridad vinculó estas medidas con el objetivo de entregar mayores herramientas a las instituciones encargadas de resguardar la seguridad, considerando tanto las necesidades nacionales como las particularidades de Magallanes.

Control biométrico y fiscalización en el aeropuerto

Otro de los temas abordados fue el fortalecimiento de los controles de ingreso a la región, especialmente en el aeropuerto, mediante nuevas tecnologías y mecanismos de fiscalización.

Roa señaló que se proyecta la entrada en funcionamiento del registro biométrico durante 2027, con una expectativa de implementación hacia mediados de ese año. La medida se sumaría al equipamiento de rayos X que ya se encuentra en operación bajo responsabilidad del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Sobre este último instrumento, explicó que también existe la posibilidad de que Aduanas acceda a su utilización, considerando las capacidades de sus funcionarios para identificar elementos que puedan ingresar al territorio regional.

“Ellos tienen también la capacitación para identificar determinados elementos que pueden venir dentro de las cargas, que no solamente son de producto animal, sino que también pueden significar el intento de ingreso de droga a nuestra región”, sostuvo.

El seremi afirmó que estas herramientas forman parte de las medidas que el Ejecutivo busca seguir desarrollando en materia de seguridad, junto con otros mecanismos de control vinculados al transporte de pasajeros.

En esa línea, destacó el incremento del presupuesto nacional destinado a seguridad, que, según indicó durante la entrevista, alcanza un 8,1%.

“Porque para nosotros como Gobierno la seguridad es un tema fundamental para que las personas a lo largo de todo Chile y especialmente en nuestra región puedan tener la libertad que debiésemos tener dentro de nuestro país”, señaló.

Presupuesto 2027: Gobierno defiende las cifras de la propuesta regional

La discusión del presupuesto para 2027 también formó parte de la entrevista, especialmente por las inquietudes planteadas desde los gobiernos regionales y municipios respecto de la disponibilidad de recursos y los plazos para ejecutar proyectos.

Consultado por las preocupaciones expresadas en Magallanes, Roa señaló que el Ejecutivo mantiene disposición a escuchar a las autoridades territoriales durante el proceso de discusión presupuestaria, pero enfatizó que la prioridad debe estar en el uso efectivo de los recursos públicos.

“Nosotros como Gobierno tenemos la disposición a escuchar a todas las partes, pero algo que tenemos que tener claro es que el presupuesto 2027 el presidente hace un esfuerzo de aumentar lo que él mismo había comprometido, él había dicho que no iba a pasar del 1%, pero supera este límite autoimpuesto al 1,5%”, afirmó.

En cuanto al presupuesto regional, el seremi cuestionó algunas cifras difundidas sobre una eventual reducción de los recursos y sostuvo que, de acuerdo con los antecedentes entregados por el Gobierno, la disminución real entre 2026 y 2027 sería de un 7,4%.

“El 7,4% es la baja real en cuanto al presupuesto año 2026 y el año 2027”, precisó, explicando que la cifra mencionada por el gobernador regional, Jorge Flies, consideraría además el efecto de la inflación.

Roa agregó que el Ejecutivo se ha comprometido a que los recursos estén disponibles para los gobiernos regionales durante los primeros días de enero, en lugar de marzo, como afirmó que ocurría anteriormente.

Además, indicó que se contempla la posibilidad de entregar hasta un 7% adicional a los gobiernos regionales que registren una ejecución presupuestaria superior al 50% al cierre del primer semestre, de acuerdo con las condiciones mencionadas durante la entrevista.

“Entonces eso es muy significativo; a nosotros lo que nos importa es que realmente los recursos se utilicen y sea una utilización efectiva y no en el papel, como a veces pasa de que al final del año hay mucho presupuesto que no se ha ejecutado realmente”, sostuvo.

La discusión presupuestaria continuará durante los próximos meses, en un escenario en que las autoridades regionales han planteado inquietudes sobre los recursos disponibles para materializar proyectos e inversiones durante el próximo año.

Plan Chile Despega: proyección de más de 2.300 empleos para 2027

En materia económica, Roa entregó proyecciones de generación de empleo asociadas al plan Chile Despega y a la cartera de proyectos que se espera impulsar durante 2027.

Según explicó, las iniciativas coordinadas por el Ministerio de Obras Públicas contemplan una primera estimación de aproximadamente 875 puestos de trabajo hacia fines de 2026, a los que se sumarían cerca de 900 empleos adicionales durante 2027, mediante diez proyectos priorizados.

A estas cifras se agregarían otros puestos de trabajo vinculados a iniciativas del Ministerio de Obras Públicas, lo que, según la estimación expuesta por el seremi, permitiría superar los 2.300 empleos durante 2027.

“Entonces, estamos hablando de que por lo menos durante el año 2027 deberíamos tener más de 2.300 o 2.400 empleos más, entonces eso solamente a través del plan Chile Despega”, señaló.

La autoridad relacionó estas proyecciones con las medidas que el Ejecutivo busca implementar para estimular la actividad económica, generar nuevas oportunidades laborales y fortalecer la inversión en la región.

No obstante, las cifras corresponden a proyecciones de empleo asociadas a la ejecución de los proyectos y no a puestos de trabajo ya materializados.

Subsidio a la contratación: se utilizaron los cupos disponibles en Magallanes

Durante la entrevista, el seremi también destacó los resultados del subsidio a la contratación, beneficio que busca incentivar la incorporación de trabajadores mediante apoyo a las empresas.

Roa señaló que en Magallanes se dispusieron 399 cupos y que, según la información entregada durante el programa, todos habían sido utilizados.

“Y eso es muy bueno porque habla de que las empresas están con la capacidad, con las miras a poder tener nuevas contrataciones”, expresó.

El representante de Gobierno vinculó este resultado con las expectativas de reactivación económica y con la necesidad de generar condiciones que permitan a las empresas ampliar sus equipos de trabajo.

En esa misma línea, mencionó el comportamiento de las exportaciones regionales, indicando que los antecedentes revisados durante la mañana mostraban un incremento interanual de un 63,3% para el período al que hacía referencia la conversación, con un impulso relevante de la industria.

Roa sostuvo que estos indicadores, junto con los proyectos de inversión y las medidas de apoyo al empleo, serán importantes para evaluar el desempeño económico de la región durante el último trimestre del año.

Inversión y pequeñas empresas: foco en el desarrollo productivo

El seremi también se refirió al escenario de inversiones a nivel nacional y a las oportunidades que pueden abrirse para Magallanes mediante proyectos de gran escala.

Durante la conversación, mencionó iniciativas aprobadas en el país por un monto cercano a los 44.000 millones de dólares y destacó un proyecto vinculado al hidrógeno verde en la región, que identificó con una inversión de 11.000 millones de dólares y un horizonte de cuatro años para su concreción.

Estos proyectos, señaló, pueden contribuir al desarrollo de actividades productivas y a la generación de empleo, aunque su materialización dependerá del avance de las distintas etapas de ejecución.

En paralelo, Roa destacó el rol de las pequeñas y medianas empresas, a propósito de una actividad en la que participó durante la semana anterior, relacionada con la entrega de diplomas a beneficiarios de programas de apoyo al emprendimiento.

“Las pymes hoy día son el motor de nuestro país, hay que seguir dándole herramientas para que puedan seguir desarrollándose”, manifestó.

En ese contexto, adelantó que, según lo expuesto durante la entrevista, el Presidente contemplaba presentar en noviembre dos proyectos de ley al Congreso, relacionados con medidas tributarias y herramientas para favorecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

Trabajo en Tierra del Fuego: apoyo a agrupaciones hortícolas

Otro de los puntos abordados fue el despliegue realizado en la provincia de Tierra del Fuego, donde el seremi participó junto a la delegada presidencial provincial en encuentros con organizaciones sociales de Porvenir.

Roa destacó especialmente una iniciativa desarrollada con una agrupación hortícola integrada mayoritariamente por mujeres y personas adultas mayores, quienes trabajan en la producción de verduras y hortalizas.

La actividad estuvo orientada a entregar conocimientos para conservar los productos cosechados durante los meses de primavera y verano, permitiendo su utilización durante el invierno.

“Y poder trabajarlo durante el invierno, eso le entrega por un lado, en cuanto a términos familiares económicos, la posibilidad de tener un alimento extra durante el invierno, pero también si quisieran podrían comercializarlo y eso les generaría una fuente de recursos extra”, explicó.

La autoridad añadió que este tipo de talleres también tiene un componente social, al favorecer el aprendizaje, la participación y el encuentro entre las personas mayores.

“Pero además hay otro valor que, al ser personas que son en su mayoría adultas mayores, también el hecho de estar en comunidad, aprender un nuevo conocimiento, estar trabajando con sus manos, le ayuda también a poder conservar lo que es su salud mental, lo cual hoy día es muy significativo”, sostuvo.

Roa afirmó que el Gobierno mantiene un compromiso con las personas mayores y destacó el financiamiento de proyectos sociales dirigidos a este grupo de la población, con el objetivo de favorecer una vejez digna y saludable.

Tarjeta de Materiales 2.0: postulaciones entre noviembre y diciembre

Antes de finalizar la entrevista, el seremi de Gobierno anunció la próxima apertura de postulaciones a la Tarjeta de Materiales 2.0, beneficio orientado a apoyar mejoras y reparaciones en las viviendas.

De acuerdo con la información entregada durante el programa, el período de postulación se extenderá entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre de 2026.

Entre las principales novedades, Roa destacó que el beneficio incorporará a personas que viven en departamentos, ampliando su alcance más allá de las viviendas individuales. También señaló que podrán postular jefes y jefas de hogar.

La autoridad explicó que los recursos permitirán financiar distintas mejoras habitacionales, entre ellas reparaciones de baños, cierres perimetrales, renovación de techumbres y mejoramiento de pisos.

“Entonces ahí los aportes van desde las 15 UF hasta las 40 UF, dependiendo del tipo del beneficio al que esté postulado”, indicó.

Asimismo, señaló que se ampliará el rango de acceso según el Registro Social de Hogares, desde el 40% hasta el 90%, lo que permitiría que más familias puedan evaluar su elegibilidad.

“Entonces un margen bien amplio que va a estar operando, así que invitamos a los vecinos a poder postular a esta tarjeta de materiales 2.0”, expresó.

El seremi llamó a las familias interesadas a informarse mediante los canales oficiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), donde deberán revisar los requisitos y las condiciones específicas del beneficio antes de presentar sus antecedentes.

Gobierno destaca seguridad, empleo y apoyo a las familias

La entrevista de Ángel Roa Alegría en Buenos Días Región permitió abordar distintas líneas de acción del Ejecutivo en Magallanes, desde las herramientas para fortalecer la seguridad pública y los mecanismos de denuncia ciudadana hasta las proyecciones de empleo, la ejecución presupuestaria y los beneficios habitacionales.

La autoridad insistió en la importancia de la coordinación entre instituciones y ciudadanía, así como en la necesidad de que los recursos públicos se traduzcan en resultados concretos para los habitantes de la región.

Entre los anuncios destacados quedaron las proyecciones de más de 2.300 empleos para 2027 vinculados al plan Chile Despega, el uso de los 399 cupos regionales del subsidio a la contratación y la apertura de postulaciones a la Tarjeta de Materiales 2.0, prevista para noviembre.





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