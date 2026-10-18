CORFO IMPULSA EL CRECIMIENTO DE 13 EMPRESAS DE MAGALLANES CON POTENCIA INCUBADORA

Trece empresas de Magallanes comenzaron una nueva etapa de desarrollo a través de Potencia Incubadora de Corfo, programa que busca fortalecer sus capacidades empresariales y apoyarlas en el crecimiento y la expansión de sus negocios. El inicio del proceso se realizó en el marco de la Semana de la Pyme, con una jornada en la que se presentó la metodología de trabajo y las herramientas disponibles durante la incubación.

La iniciativa es impulsada por MEB Patagonia a través de UPLab, en colaboración con Socialab, y contempla diagnósticos empresariales, mentorías, asesorías técnicas, validación comercial y redes de colaboración. El objetivo es que las empresas fortalezcan sus modelos de negocio y se preparen para acceder a nuevas oportunidades de financiamiento y comercialización.

El director regional de Corfo, Javier Romero Valenzuela, destacó que el programa no solo busca apoyar la creación de negocios, sino también el crecimiento de empresas con potencial para generar empleo y dinamizar la economía regional. La jornada contó además con la participación de Julián Ugarte, socio fundador de Socialab, quien compartió su experiencia en emprendimiento e innovación y abordó los desafíos de escalar un negocio.

Entre las empresas seleccionadas se encuentra Upsara Health Lab, una plataforma tecnológica y de salud que busca contribuir a optimizar los niveles de vitamina D en la población mediante soluciones basadas en ciencia. Su socia y cofundadora, Lindybeth Sarmiento, señaló que esperan potenciar el proyecto y demostrar que en Magallanes también se desarrolla ciencia de vanguardia.

También participa Aromas de Encanto, emprendimiento dedicado desde hace más de diez años a la elaboración de fragancias para el hogar y textiles. Su fundadora, Katherine Toledo, valoró la posibilidad de acceder a asesorías especializadas y planteó como desafío ampliar sus mercados para que sus productos, elaborados en Magallanes, lleguen a todo Chile. Con Potencia Incubadora, Corfo busca acompañar a las empresas regionales en su crecimiento y contribuir al desarrollo productivo de la zona.

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