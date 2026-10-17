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17 de octubre de 2026

RECONOCEN A INVESTIGADOR DEL INACH POR MÁS DE 60 AÑOS DE TRAYECTORIA CIENTÍFICA

​La Delegación Presidencial de Magallanes y la Seremi de Ciencias distinguieron a Anelio Aguayo Lobo por su aporte a la investigación de mamíferos marinos, las ciencias del mar y la formación de nuevas generaciones de investigadores.

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El profesor e investigador del Instituto Antártico Chileno (INACH), Anelio Aguayo Lobo, recibió un reconocimiento por sus más de seis décadas de trayectoria científica. La distinción fue entregada por la Secretaría Regional Ministerial de Ciencias, encabezada por Carlos Olave, junto a la delegada presidencial de Magallanes, Ericka Farías.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron su contribución al conocimiento de los ecosistemas marinos y su trabajo en la formación de nuevas generaciones de profesionales. A lo largo de su carrera, Aguayo Lobo ha contribuido a la preparación de biólogos marinos en Chile y al desarrollo de la investigación científica vinculada al mar y la Antártica.

El investigador agradeció el reconocimiento y valoró que la distinción estuviera relacionada con la labor a la que ha dedicado gran parte de su vida. “Agradezco de corazón el generoso gesto que han tenido con este antiguo profesor universitario y funcionario público”, señaló.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores encargado de impulsar la investigación científica y tecnológica antártica, promover la difusión del conocimiento y contribuir al desarrollo de Magallanes como puerta de entrada al continente blanco.


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