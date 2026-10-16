ESTE SÁBADO: SANTO TOMÁS PUNTA ARENAS REALIZARÁ SU ÚLTIMO ENSAYO PAES DEL AÑO A SEMANAS DE RENDIR LA PRUEBA OFICIAL

A pocas semanas de la rendición oficial de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), Santo Tomás Punta Arenas realizará este sábado 17 de octubre su último Ensayo PAES del año, una instancia gratuita dirigida a estudiantes de enseñanza media y egresados que buscan reforzar su preparación para este importante proceso de acceso a la educación superior.





La actividad se desarrollará en la sede ubicada en Mejicana 665 y corresponde al tercero de los ensayos organizados por la institución durante 2026, con el propósito de entregar herramientas y oportunidades de preparación a quienes rendirán la evaluación oficial los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.





A través de esta iniciativa, los participantes podrán experimentar una jornada similar a la prueba oficial, medir sus conocimientos e identificar sus fortalezas y áreas de mejora antes de enfrentar la evaluación definitiva.

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Daniela Torres, directora de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) y Admisión de Santo Tomás Punta Arenas, destacó la importancia de esta última instancia de preparación. "Este es el último de los tres ensayos PAES que realizamos durante el año, por lo que representa una oportunidad especialmente importante para que los estudiantes pongan a prueba sus conocimientos y lleguen con mayor confianza a la evaluación oficial. Estamos a pocas semanas de la PAES y queremos contribuir a que enfrenten este desafío con más herramientas, seguridad y claridad respecto de sus fortalezas y aspectos por reforzar".

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Cronograma de la jornada





La jornada comenzará a las 09:00 horas con la acreditación de los participantes. Competencia Matemática 1 se rendirá a las 09:30 horas y Competencia Lectora a las 12:30 horas. Se recomienda a los participantes asistir con su cédula de identidad para facilitar el proceso de acreditación y el desarrollo de la actividad.

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Además de participar en el ensayo, los asistentes podrán conocer las alternativas académicas de Santo Tomás Punta Arenas y recibir orientación sobre las carreras que imparte la institución. En el marco del proceso de Admisión 2027, los equipos de Admisión estarán disponibles para responder consultas, entregar información sobre las distintas opciones de formación y orientar a quienes deseen iniciar su proceso de matrícula.