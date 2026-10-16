ZONAUSTRAL CELEBRA LA SEMANA DE LA PYME CON FERIA DE EMPRENDEDORES Y ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

Con una agenda que combina emprendimiento, cultura y entretención, Zonaustral continúa desarrollando durante octubre una serie de actividades para la comunidad, con especial énfasis en el apoyo a los emprendedores regionales y la generación de espacios de encuentro para las personas mayores.

En el marco de la Semana de la Pyme, Zona Franca de Punta Arenas, junto a Sercotec y la Seremi de Economía, realizaron la Feria "Identidad y Colores", que reunió a más de 20 expositores regionales en la Sala Zonaustral.

La iniciativa busca visibilizar el talento y esfuerzo de los emprendedores magallánicos, entregándoles nuevas oportunidades para dar a conocer sus productos, llegar a nuevos clientes y generar ventas, contribuyendo así al desarrollo del comercio y la economía regional.

Siguen las actividades para las personas mayores

La programación continuará este jueves 15 de octubre, a las 10:30 horas, con una charla de geriatría en el Cowork de Zonaustral, a cargo de la Dra. Maryory Cárcamo, especialista de RedSalud Magallanes. La actividad forma parte del Mes de las Personas Mayores y busca promover el autocuidado y acercar información útil sobre salud y bienestar.

En esta misma línea, el lunes 19 de octubre, a las 15:00 horas, se realizará un Gran Bingo para Personas Mayores en la Sala Zonaustral, que ya cuenta con más de 100 inscritos. La jornada es organizada junto a La Fortaleza, SENAMA, Elige Vivir Feliz, IST y RedSalud, reforzando el trabajo colaborativo para ofrecer actividades gratuitas y espacios de encuentro a este segmento de la comunidad.

Literatura y música para disfrutar en familia

Entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre, llegará a Zona Franca la Feria Literaria del Pájaro Azul, de la artista regional Leonor Harris. La programación incluirá cuentacuentos, talleres de fanzine, presentaciones de libros, concursos y premios, invitando especialmente a niños y familias a acercarse a la lectura de manera entretenida.

En paralelo, como parte del primer aniversario del Mercado Zonaustral, este viernes 16, desde las 17:00 horas, se realizará una nueva jornada de DJ Sessions, con la presentación de "DJ Ara", degustaciones y ofertas de sus locatarios.

Finalmente, continúa el Gran Sorteo a lo Grande, que ya supera los 30.000 cupones participantes y se extenderá hasta el 27 de diciembre. La campaña contempla el sorteo de cuatro vehículos 0 km, además de dos Gift Cards de $100.000 cada domingo.



