SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA DESTACA AVANCES DEL PLAN REGIONAL Y ANUNCIA INTERVENCIONES FOCALIZADAS EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

El avance del plan regional de seguridad, el fortalecimiento de los operativos policiales, el control del tráfico de drogas, las incivilidades en Punta Arenas y las medidas para intervenir sectores afectados por delitos fueron parte de los temas abordados esta mañana por el seremi de Seguridad Pública de Magallanes, Ronald López Rivas, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio radial, la autoridad entregó un balance de las medidas impulsadas durante los últimos meses, detalló el trabajo coordinado entre las instituciones y se refirió a nuevas herramientas de prevención y fiscalización que buscan responder a las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Plan regional de seguridad registra cerca de un 70% de cumplimiento

Al comenzar la entrevista, López Rivas se refirió a la implementación del plan regional de seguridad, señalando que el trabajo ha avanzado desde la etapa de diagnóstico hacia la ejecución de medidas concretas, mediante operativos coordinados entre las instituciones que forman parte del sistema de seguridad pública.

Según explicó, el plan contempla 36 hitos comprometidos ante el Ministerio de Seguridad Pública, de los cuales ya se ha cumplido más del 60%, acercándose al 70%.

“El plan está en curso de los principales hitos, tenemos 36 hitos que son están declarados al ministerio de seguridad, llevamos un poco más del 60% más cercano al 70% de cumplimiento, son operativos interagenciales dentro de las características que obviamente se requieren”, sostuvo.

El seremi indicó que los resultados deben analizarse considerando tanto la ocurrencia de delitos como la capacidad de respuesta de las instituciones. En ese contexto, destacó los procedimientos asociados a la Ley 20.000 y las detenciones por porte de armas blancas, ámbitos en los que, según señaló, se han registrado incrementos en los resultados policiales.

La autoridad planteó que estos antecedentes reflejan el trabajo de las policías y la importancia de mantener una coordinación permanente entre los organismos encargados de la prevención, fiscalización e investigación.

Operativos Centauro y controles para prevenir el porte de armas blancas

Otro de los puntos abordados fue el trabajo desarrollado por Carabineros, particularmente a través de la Sección Centauro, en controles de identidad, fiscalizaciones vehiculares y despliegues focalizados en distintos barrios de la región.

López Rivas señaló que los procedimientos han permitido aumentar las detenciones de personas que portan armas blancas, aunque precisó que los elementos incautados son diversos y que no existe un único tipo predominante que permita caracterizar todos los casos.

A su juicio, la presencia policial y la continuidad de los controles también cumplen una función preventiva, al advertir que este tipo de conductas está siendo fiscalizado.

En relación con las capacidades operativas, el seremi explicó que se está trabajando para reforzar los recursos de movilidad de Centauro, considerando el uso de vehículos y motocicletas, además de herramientas como drones, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y ampliar las posibilidades de intervención.

La intención, sostuvo, es entregar mayor flexibilidad a los procedimientos y fortalecer la presencia policial en los sectores que requieran una mayor fiscalización.

Coordinación interinstitucional para combatir el tráfico de drogas

El combate al tráfico de drogas fue otro de los ejes centrales de la conversación. El seremi explicó que la estrategia regional contempla el intercambio de información y la coordinación de operativos entre Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Aduanas y otras instituciones que contribuyen a las labores de control.

En el ámbito investigativo, mencionó el trabajo de unidades especializadas de Carabineros y de la PDI orientadas a detectar el microtráfico en los barrios, junto con los controles destinados a impedir el ingreso de sustancias ilícitas a través de distintos medios de transporte.

Entre las medidas destacadas se encuentran los controles en pasos fronterizos, el aeropuerto y los puntos de conexión marítima. En este último ámbito, la autoridad mencionó el trabajo coordinado entre la policía marítima y la PDI, además de las fiscalizaciones realizadas en distintos sectores de la región.

También se refirió al uso de equipos de escáner para revisar equipajes y bultos, luego de un acuerdo que permite que Aduanas utilice la máquina de rayos X asignada al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) por el Gobierno Regional.

López Rivas agregó que el trabajo conjunto ha permitido realizar procedimientos relacionados con drogas y contrabando, incluyendo decomisos de cigarrillos y determinadas resinas detectadas en controles fronterizos.

Respecto de la conectividad marítima, señaló que la cooperación entre las instituciones es relevante para abordar las distintas modalidades utilizadas para trasladar sustancias ilícitas, especialmente en una región caracterizada por su amplia extensión territorial y la dispersión de sus localidades.

Canes detectores y nuevas herramientas de fiscalización

En el marco de los controles fronterizos y marítimos, el seremi también destacó la labor de los equipos caninos detectores de drogas y adelantó que se proyecta aumentar su cantidad durante 2027.

Según explicó, estas herramientas complementan el trabajo de fiscalización realizado por las instituciones, permitiendo reforzar la detección de sustancias ilícitas en distintos puntos de ingreso y tránsito.

“Los canes detectores son implacables y en ese sentido se va a aumentar la cantidad para el próximo año 2027”, señaló.

La autoridad sostuvo que la estrategia no depende exclusivamente de una institución, sino de la articulación de capacidades operativas, técnicas y humanas. En ese sentido, valoró la colaboración de los equipos regionales y la integración de atribuciones para mejorar la detección de delitos.

“Entonces hay que integrar capacidades y eso al integrar capacidades también tenemos la posibilidad. De respaldarnos legalmente con las distintas atribuciones de las instituciones y eso es relevante para llegar más más profundo y encontrar efectivamente el delito donde necesitamos tomarlo y que se realice el procedimiento de Justicia que corresponde”, afirmó.

Violencia intrafamiliar, consumo de drogas e incivilidades

Durante la entrevista, el seremi también abordó situaciones que afectan la convivencia y la seguridad en Punta Arenas, entre ellas la violencia intrafamiliar, los ruidos molestos, las conductas de conducción temeraria y el consumo de alcohol y drogas.

Respecto de la violencia intrafamiliar, López Rivas indicó que los registros regionales muestran una disminución cercana a 73 casos, cifra que calificó como relevante por las personas que podrían no estar experimentando este tipo de violencia.

La autoridad advirtió, sin embargo, que la reducción de los casos debe entenderse como parte de un esfuerzo más amplio, que involucra a distintas instituciones y áreas de intervención, como la prevención, la educación y el trabajo social.

“Pero por otra parte muy preocupante, ha aumentado el consumo de droga y esto estos números son los que nos son una estimación, sino que se basan en las detenciones que ejecutan las policías. ¿Entonces es algo real, efectivo y que está ocurriendo en la en la ciudad”, sostuvo.

El seremi recalcó que las labores de seguridad no pueden limitarse únicamente a la actuación policial, ya que requieren acciones preventivas y coordinadas entre distintos organismos públicos.

En esa línea, señaló que la fiscalización debe mantenerse en los lugares donde los análisis y antecedentes disponibles permitan identificar necesidades concretas de intervención, junto con la colaboración de la ciudadanía mediante denuncias y el respeto a los controles.

Escudo Barrio intervendrá el centro de Punta Arenas

Uno de los anuncios más relevantes de la entrevista fue la próxima implementación del programa Escudo Barrio en el centro de Punta Arenas, iniciativa que busca intervenir sectores identificados como focos de delitos mediante una combinación de fiscalización policial y acciones sociales.

López Rivas explicó que las inquietudes planteadas por juntas de vecinos del sector céntrico fueron recogidas durante reuniones realizadas con las comunidades, antecedentes que permitieron avanzar en la definición de una intervención territorial.

De acuerdo con lo expuesto durante la conversación, el área de intervención se proyecta desde calle Maipú hasta avenida Independencia, y desde la costanera hasta avenida España, con énfasis en puntos donde se concentran situaciones delictuales.

El programa contempla una mayor presencia de las policías, fiscalizaciones y operativos, junto con acciones de prevención social y coordinación con los organismos encargados de la prevención del delito.

La autoridad indicó que la propuesta busca responder a las preocupaciones expresadas por los residentes, especialmente en relación con los ruidos molestos, las peleas, las agresiones y otras situaciones que afectan la tranquilidad del sector céntrico.

Asimismo, señaló que se han presentado antecedentes para impulsar iniciativas de intervención en Porvenir, en coordinación con la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y el municipio, y que se evalúa la posibilidad de articular el programa Lazos en otras ciudades de la región.

Calle Sin Violencia y patrullajes mixtos

En materia de prevención y control territorial, López Rivas también se refirió al programa Calle Sin Violencia y al trabajo conjunto entre Carabineros y los equipos de seguridad municipal.

La autoridad indicó que la estrategia contempla una mayor flexibilidad para adaptar las intervenciones a los lugares donde se detecte actividad delictual, en lugar de mantener un despliegue concentrado únicamente en un polígono fijo.

El seremi también valoró la continuidad de las instancias de coordinación entre policías y seguridad municipal, destacando el aporte de los patrullajes mixtos como herramienta para fortalecer las labores preventivas en los barrios.

En este contexto, señaló que las acciones de control deben sustentarse en antecedentes que permitan definir dónde se requieren mayores recursos y qué tipo de fiscalización resulta más adecuada para cada situación.

Traslado de reos de alta peligrosidad y rol de Gendarmería

Otro de los temas abordados fue el traslado de internos de alta peligrosidad a recintos penitenciarios de Magallanes, situación que ha generado preocupación entre autoridades regionales.

Consultado por esta materia, López Rivas valoró que representantes de distintos sectores políticos y autoridades locales hayan manifestado inquietud frente al tema, señalando que existe coincidencia en la necesidad de revisar los criterios que se aplican al momento de decidir el destino de estos internos.

El seremi destacó particularmente la propuesta de fortalecer la participación de Gendarmería en las decisiones, de manera que su evaluación técnica sea considerada al momento de determinar el traslado de imputados o condenados de alta peligrosidad entre establecimientos penitenciarios.

“Eso refuerza la idea parlamentaria de legislar respecto a la potestad o la influencia que tiene la opinión de Gendarmería en las decisiones en la toma de decisiones para poder destinar a estos imputados o reos de alta peligrosidad por las distintas cárceles de Chile”, explicó.

La autoridad sostuvo que la preocupación expresada en Magallanes se relaciona con la necesidad de que las decisiones de traslado consideren antecedentes técnicos y las condiciones de seguridad de los recintos penitenciarios.

En ese sentido, afirmó que las posiciones planteadas por autoridades regionales y parlamentarios se alinean con la intención de avanzar en modificaciones que otorguen mayor relevancia a la opinión especializada de Gendarmería.

Ley de flagrancia y fortalecimiento de las investigaciones policiales

En el tramo final de la entrevista, el seremi abordó la implementación de herramientas relacionadas con la flagrancia y su impacto en el trabajo policial, especialmente en las primeras diligencias que permiten reunir antecedentes para investigar un delito.

López Rivas destacó la importancia de ampliar las posibilidades de actuación de Carabineros en terreno, de manera que los funcionarios puedan recabar elementos relevantes para las investigaciones dentro de sus atribuciones legales.

La autoridad también valoró el trabajo de coordinación entre las instituciones y la continuidad de los operativos de seguridad, señalando que estas herramientas pueden contribuir a fortalecer las intervenciones en los barrios.

Análisis biométrico en el aeropuerto: implementación proyectada para 2027

Finalmente, López Rivas se refirió al sistema de análisis biométrico previsto para el aeropuerto de Punta Arenas, cuyo desarrollo se encuentra en proceso y que, según indicó, podría presentar avances durante julio de 2027.

El seremi precisó que la iniciativa debe avanzar por etapas y que su implementación requiere completar los procedimientos correspondientes. Asimismo, llamó a la comunidad a tener paciencia frente a los controles de seguridad, incluyendo las revisiones que pueden extender los tiempos de tránsito en el aeropuerto.

La autoridad sostuvo que estas medidas, al igual que los controles de identidad y las fiscalizaciones vehiculares, forman parte de una estrategia que busca dificultar la comisión de delitos y reducir los riesgos para la población.

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