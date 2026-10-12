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12 de octubre de 2026

INACAP PUNTA ARENAS CAPACITA A PERSONAS MAYORES PARA PREVENIR FRAUDES FINANCIEROS

​Estudiantes de Administración participaron como monitores en una jornada dirigida a representantes de clubes de adultos mayores. La iniciativa busca extender las capacitaciones a 46 organizaciones de Magallanes.

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INACAP Sede Punta Arenas realizó una jornada de educación financiera dirigida a personas mayores, como parte de la campaña “Cuidemos Nuestro Dinero: Protección frente al Fraude Financiero”, impulsada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La actividad entregó herramientas para reconocer estafas y proteger la información personal y bancaria.

La iniciativa comenzó con la capacitación de 10 estudiantes de Técnico en Administración e Ingeniería en Administración, quienes fueron preparados como monitores para compartir conocimientos sobre prevención de fraudes y seguridad en el uso de productos bancarios.

Posteriormente, los estudiantes realizaron una charla para 10 representantes de clubes de adultos mayores de Punta Arenas. Durante la actividad, abordaron mecanismos utilizados en estafas telefónicas, mensajes fraudulentos y otras prácticas destinadas a obtener información personal y financiera.

Desde el Área de Administración de INACAP Punta Arenas destacaron que la iniciativa permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos y contribuir a la comunidad, promoviendo herramientas que favorezcan la autonomía y seguridad financiera de las personas mayores.

Esta actividad corresponde a la primera etapa de un plan que busca llegar progresivamente a los 46 clubes de adultos mayores de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, mediante el trabajo conjunto entre INACAP, la CMF y las organizaciones comunitarias.

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ENAP CAPACITÓ A 18 PERSONAS EN ALBAÑILERÍA EN PUNTA ARENAS

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