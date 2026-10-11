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11 de octubre de 2026

PRESENTARÁN CANTATA POR LOS 70 AÑOS DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE

La obra, escrita por el músico y profesor Fernando Alarcón, se presentará el viernes 23 de octubre en la Biblioteca Municipal N.º 114 de Punta Arenas, con relatos de Héctor Oyarzo y música de la agrupación 7 de Julio.

Cantata al Barrio 18 de Septiembre

El próximo viernes 23 de octubre se presentará oficialmente «La Cantata del Barrio 18 de Septiembre» en el auditorio de la Biblioteca Municipal N.º 114 de Punta Arenas, ubicada en Cancha Rayada N.º 0346. La actividad busca rescatar la memoria y la identidad de uno de los sectores tradicionales de la capital regional.

La obra fue escrita por Fernando Alarcón, músico y profesor integrante de la agrupación 7 de Julio, y recorre los orígenes y el desarrollo del barrio desde su fundación en la década de 1950. A través de música, relatos históricos e ilustraciones, la cantata destaca el esfuerzo colectivo de las vecinas y vecinos que contribuyeron a construir el sector.

La presentación se enmarca en las conmemoraciones por los 70 años del Barrio 18 de Septiembre, fundado en 1956. La puesta en escena contará con los relatos del comunicador regional Héctor Oyarzo, la interpretación musical de 7 de Julio, agrupación recientemente galardonada en el Festival de la Patagonia 2026, y la participación del profesor de música Gabriel Gómez.

La invitación está dirigida a las familias del barrio y a toda la comunidad interesada en conocer y recordar la historia de este emblemático sector de Punta Arenas.

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BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE CELEBRA SUS 70 AÑOS CON NUEVAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

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Cantata al Barrio 18 de Septiembre

PRESENTARÁN CANTATA POR LOS 70 AÑOS DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE

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