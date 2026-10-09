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9 de octubre de 2026

MÁS DE UN CENTENAR DE NUEVOS ESTUDIANTES SE MATRICULARON EN INACAP PUNTA ARENAS DURANTE LA PRIMERA JORNADA DE ADMISIÓN 2027

La institución registró más de cien nuevos estudiantes durante su primera jornada de matrículas. El proceso es 100% online, pero quienes necesiten orientación pueden acercarse a la sede de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 18:00 horas.

INACAP Admisión 2027

​Con una alta convocatoria comenzó en INACAP Sede Punta Arenas el proceso de Matrícula 2027, registrando más de un centenar de nuevos estudiantes durante su primera jornada y un avance cercano al 20% de la meta de admisión.

 
El interés de las personas se concentra en una oferta académica orientada a la formación práctica y estrechamente vinculada con las necesidades del mundo laboral, especialmente en áreas que presentan altas oportunidades de empleabilidad y una importante demanda de capital humano en sectores estratégicos para el desarrollo de la Región de Magallanes.

 
Desde INACAP Punta Arenas destacaron que este escenario reafirma la importancia de que los futuros estudiantes puedan informarse oportunamente sobre las alternativas de formación disponibles, considerando tanto las oportunidades laborales asociadas a las distintas carreras como los beneficios y alternativas de financiamiento existentes.

 
“Hoy las personas buscan una formación que no solo les permita obtener un título, sino que también les entregue herramientas concretas para desenvolverse en el mundo laboral. Nuestra oferta académica responde precisamente a esa necesidad, con carreras vinculadas a sectores que son fundamentales para el desarrollo de Magallanes y que requieren técnicos y profesionales preparados”, señaló Laura Álvarez, vicerrectora sede Punta Arenas.

 
Matrícula 100% online y acompañamiento presencial

 
El proceso de Matrícula 2027 de INACAP es 100% online, permitiendo a los interesados realizar el proceso de manera simple y desde cualquier lugar a través de www.inacap.cl.

 
Sin embargo, quienes requieran orientación o acompañamiento pueden acercarse presencialmente a INACAP Punta Arenas, de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 18:00 horas, donde el equipo de Admisión se encuentra disponible para resolver dudas, orientar sobre la oferta académica, beneficios, requisitos y alternativas de financiamiento.

 
Desde la institución hicieron un llamado a quienes aún están evaluando dónde continuar sus estudios a informarse con anticipación y conocer las alternativas disponibles, especialmente considerando que algunas carreras presentan una alta demanda y sus vacantes avanzan rápidamente.

 
“Invitamos a quienes están pensando en su futuro a acercarse a INACAP, conocer nuestras carreras, conversar con nuestro equipo y revisar las alternativas que tenemos disponibles. También pueden realizar su matrícula completamente online, de manera rápida y segura”, agregó Angélica Ralil, Directora de Admisión y Comunicaciones de la sede.

 
INACAP cuenta con una amplia presencia a nivel nacional y es la institución de educación superior más grande de Chile, con una oferta formativa que busca responder a las necesidades de las personas, las empresas y los distintos sectores productivos del país.

 
Las personas interesadas pueden conocer la oferta académica y comenzar su proceso de matrícula en www.inacap.cl o acercarse directamente a INACAP Punta Arenas, de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 18:00 horas.

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