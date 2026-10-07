MUNICIPIO DESPLEGÓ OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA COSTANERA DE PUNTA ARENAS

Un amplio despliegue municipal se mantiene en Punta Arenas tras el sistema frontal registrado entre el 2 y el 4 de octubre, evento que generó precipitaciones acumuladas de 46,6 milímetros, un importante aumento de los caudales de diversos cauces, desbordes y afectaciones en la red periurbana de la comuna.

"Tuvimos un fin de semana en el que estuvimos muy cerca de una situación muy compleja, producto no solamente de las lluvias, que fueron importantes, sino también de los deshielos, que no estaban contemplados en los estudios. Quiero ser muy claro, esto viene por el cambio climático y, por eso, como municipalidad estamos trabajando y vamos a insistir en obras de mitigación", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

La autoridad comunal agregó que actualmente uno de los principales focos de trabajo es recuperar el borde costero y los caminos afectados. "De todas las cosas complejas que pasaron, lo que está más visible hoy es justamente tener nuestra costanera hecha como una suerte de basural, entre los maderos, entre plásticos, botellas", agregando que "estamos con nuestras máquinas, pero también con la gran colaboración tanto de la Armada como del Ejército".

Por su parte, el director subrogante de la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres del municipio, Álvaro Guzmán, informó los medios desplegados para el operativo "estamos con dos camiones, dos tolvas, una retro y un cargador frontal para todo lo que son las operaciones de limpieza, más equipo municipal y otros voluntarios que también están apoyando en la playa". Con respecto a los caminos periurbanos el profesional señaló: "Hemos estado las últimas horas con la restitución alrededor de un 44% de los caminos afectados, principalmente en Llau Llau y Monteverde. Hoy día nos encontramos desplegados en Loteo Vrsalovic y Ojo Bueno".

Asimismo, desde el municipio mencionaron que durante la emergencia se recibieron 16 llamados, y que los equipos municipales mantendrán durante los próximos días las labores de recuperación de caminos periurbanos y limpieza del borde costero.

Finalmente, Radonich manifestó su agradecimiento e informó que el gobernador señaló su disposición a financiar recursos cercanos a los $400 millones para contribuir a la recuperación de los caminos afectados.