MUNICIPIO AMPLÍA PLAZO PARA POSTULAR AL FONDO JUVENTUD Y ACCIÓN CLIMÁTICA

La Municipalidad de Punta Arenas amplió hasta el miércoles 21 de octubre el plazo para postular al Fondo Juventud y Acción Climática de Bloomberg Philanthropies, iniciativa que busca financiar proyectos ambientales diseñados e implementados por jóvenes de entre 15 y 24 años de la comuna.

Punta Arenas fue una de las 11 comunas seleccionadas a nivel nacional para acceder a este fondo internacional, integrándose a una red de 300 ciudades del mundo que impulsarán soluciones lideradas por jóvenes frente a desafíos como el cambio climático, la conservación de ecosistemas, la economía circular, la energía, la resiliencia urbana y la educación ambiental.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta convocatoria se relaciona directamente con el trabajo que desarrolla el municipio en materia de cuidado del medio ambiente y acción climática. "Ustedes saben que una de nuestras líneas de trabajo es justamente el cuidado del medio ambiente, y por eso estamos participando en distintos grupos internacionales junto a Bloomberg Philanthropies. La Municipalidad postuló y obtuvo 50 mil dólares, recursos que no son para el municipio, sino para que jóvenes de nuestra comuna puedan presentar sus proyectos", explicó.

El jefe comunal agregó que, debido al interés generado y a que algunos postulantes han debido corregir aspectos formales, se decidió ampliar el plazo. "Se han presentado varios proyectos y, debido al interés que existe, además de algunos casos que han tenido que corregir detalles formales, ampliamos el plazo hasta el 21 de octubre. Jóvenes de entre 15 y 24 años pueden postular a fondos que van desde los 1.000 hasta los 5.000 dólares por proyecto".

Radonich hizo un llamado especialmente a organizaciones juveniles, establecimientos educacionales y universidades a motivar la participación. "Invitamos a los grupos scouts, a los grupos de los colegios, a quienes están en la universidad o a quienes trabajan y tienen un espíritu vinculado con el medio ambiente, a que presenten un proyecto. Lo importante es que sean iniciativas que podamos financiar, pero que también puedan mantenerse en el tiempo".

La iniciativa, además, permitirá que los proyectos seleccionados puedan proyectarse a una instancia internacional, compartiendo experiencias con ciudades como Melbourne y Perth, en Australia; Vicenza, en Italia; y otras ciudades que forman parte de esta red global.

Por su parte, la encargada de Sostenibilidad y Acción Climática de la Municipalidad, Paulina Santis, explicó que la ampliación busca entregar una nueva oportunidad a quienes aún no han podido completar sus postulaciones. "Ampliamos el periodo de postulación para darles una nueva oportunidad a los jóvenes, para que tengan más tiempo. Entendemos que hay muy buenas ideas, pero también que necesitan tiempo y orientación para poder presentarlas a este Fondo de Juventud y Acción Climática", señaló.

La funcionaria municipal enfatizó que no se requiere una experiencia especializada para participar, sino identificar una problemática y tener la voluntad de generar un cambio. "No necesitan tener mucha expertise; necesitan solamente tener una idea, reconocer alguna problemática de su entorno o de la comunidad donde viven y querer hacer un cambio en la ciudad. Necesitamos esa idea y poder concretarla en un proyecto".

Finalmente, la profesional invitó especialmente a los establecimientos educacionales y profesores a incentivar la participación durante esta última etapa de la convocatoria. "Es una gran oportunidad. El proceso es sencillo y, si tienen alguna duda, pueden escribir al correo [email protected] donde los vamos a orientar durante todo el proceso. Queremos que los jóvenes se entusiasmen y lleven esas ideas a proyectos concretos, con las ganas de generar un cambio real en la comuna".