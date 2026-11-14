Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
SANCHEZ Y SANCHEZ
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

14 de noviembre de 2026

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME RESPALDA MÁS RECURSOS PARA MAGALLANES, PERO ADVIERTE: “NO ES UN CHEQUE EN BLANCO PARA EL GOBERNADOR DE TURNO”

El parlamentario republicano respaldó el Presupuesto 2027 para los gobiernos regionales, pero advirtió que una mayor disponibilidad de recursos debe ir acompañada de transparencia y fiscalización.

diputadoriquelme

Cuestionó la administración de fondos públicos en Magallanes, recordando las irregularidades detectadas por Contraloría en la compra de un inmueble destinado a Mejor Niñez, operación que contempló cerca de $1.230 millones entre adquisición y habilitación. Además, pidió terminar con la discrecionalidad en las asignaciones directas.

El diputado Alejandro Riquelme (REP), representante de la Región de Magallanes, anunció su voto favorable a la partida del Presupuesto 2027 destinada a los gobiernos regionales, aunque cuestionó la administración de los recursos públicos bajo la gestión del gobernador Jorge Flies. Durante su intervención en la Cámara de Diputados, el parlamentario sostuvo que la descentralización debe traducirse en mayores oportunidades de inversión, empleo e infraestructura para los habitantes del extremo austral, pero advirtió que el aumento de los fondos debe estar acompañado de mecanismos efectivos de control. El debate se produce luego del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los gobernadores regionales, que estableció un marco presupuestario nacional de $1,82 billones, con $94.897 millones adicionales respecto de la propuesta original. El acuerdo también contempla facilidades para ejecutar recursos desde enero de 2027, elevar del 10% al 20% el margen de modificaciones presupuestarias que no requieren aprobación del Consejo Regional y ampliar del 2% al 4% los recursos disponibles para emergencias.

“Voy a aprobar esta partida presupuestaria porque creo profundamente en la descentralización y en que las regiones necesitan más recursos para desarrollarse, generar empleo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, sostuvo Riquelme. Sin embargo, advirtió que “esta Sala debe tener muy claro que también estamos entregando más recursos a gobernadores que han demostrado que no saben gastar bien la plata de todos los chilenos”. En esa línea, recordó que la propuesta inicial del Presupuesto 2027 contemplaba para Magallanes aproximadamente $84.214 millones, lo que representaba una disminución cercana al 7,5% respecto del año anterior. El gobernador Flies había cuestionado esa reducción, estimándola en $6.785 millones y advirtiendo sobre sus consecuencias para la inversión regional. Frente a este escenario, Riquelme insistió en que la discusión no debe limitarse a la cantidad de recursos disponibles, sino también a la forma en que estos se administran y a los beneficios concretos que generan para la comunidad.

Como ejemplo, el parlamentario abordó la adquisición del inmueble ubicado en avenida Jorge Alessandri N.º 893, en Punta Arenas, destinado a una residencia familiar para adolescentes del Servicio Mejor Niñez. La operación fue aprobada por el Consejo Regional el 1 de julio de 2024 y contempló una inversión de $797 millones para la compra de la propiedad, además de otros $432 millones previstos para su habilitación y equipamiento, alcanzando un total proyectado de $1.229 millones. El dictamen D168 de Contraloría, emitido el 1 de abril de 2026, estableció que la adquisición no se ajustó a derecho, debido a que no se realizó una licitación pública ni se justificó mediante una resolución fundada la contratación directa. El organismo fiscalizador también detectó deficiencias en la evaluación de alternativas y falta de antecedentes suficientes para respaldar las tasaciones. “Mientras nuestra región necesitaba inversión, infraestructura y empleo, se destinaron cerca de 1.200 millones de pesos a la compra y habilitación de una casa para Mejor Niñez”, cuestionó Riquelme.

La controversia también involucra las operaciones inmobiliarias realizadas por el juez tributario Sergio Vera, vendedor de la propiedad adquirida por el Gobierno Regional. Según los antecedentes conocidos, el 6 de enero de 2025, luego de concretarse la primera compraventa, Vera adquirió por $400 millones una consulta médica perteneciente a una sociedad integrada por la esposa del gobernador. Estas circunstancias dieron origen a cuestionamientos por un eventual conflicto de interés y a una investigación penal en la que Flies figura en calidad de imputado, sin que exista una formalización ni una determinación de culpabilidad. A ello se suma una querella presentada el 5 de noviembre por el consejero regional Rodolfo Arecheta, relacionada con presuntas irregularidades en la operación. El gobernador ha rechazado las acusaciones y manifestado su confianza en el resultado de las investigaciones. “En esta operación Contraloría detectó graves irregularidades en el trato directo y el gobernador hoy es investigado en calidad de imputado. Y después le piden más recursos al ministro Quiroz, como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada”, afirmó Riquelme, cuestionando que se soliciten mayores asignaciones presupuestarias sin abordar previamente las observaciones sobre su administración.

Finalmente, el diputado solicitó fortalecer los mecanismos de concursabilidad, fiscalización y rendición de cuentas para evitar que los recursos regionales se distribuyan mediante criterios discrecionales. “Los gobiernos regionales no pueden seguir funcionando como cajas pagadoras vía asignaciones directas, donde muchas veces los recursos terminan financiando actividades que no generan un solo puesto de trabajo ni contribuyen al desarrollo económico de nuestras regiones”, sostuvo. El parlamentario agregó que “necesitamos más concursabilidad y menos discrecionalidad, que los recursos se asignen por mérito, por impacto y por beneficio social, no por cercanía a una organización que pueda tener el gobernador de turno”. En ese contexto, también recordó las controversias por las transferencias a fundaciones, entre ellas ProCultura, y reiteró que el fortalecimiento de la descentralización debe ir acompañado de una administración transparente. “La descentralización no puede convertirse en una autorización para robar. Por eso votaré favorablemente esta partida, pero quiero dejar una advertencia clara: mi voto es a favor de los habitantes de Magallanes, no es un cheque en blanco para el gobernador de turno”, concluyó.

h2totalmagallanes

TE H2 CHILE DESISTE DE SU MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO Y AMONÍACO VERDE DE US$16.000 MILLONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

TE H2 CHILE DESISTE DE SU MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO Y AMONÍACO VERDE DE US$16.000 MILLONES

Leer Más

La iniciativa "Proyecto de Producción de Hidrógeno y Amoniaco Verde - H2 Magallanes" había comenzado su tramitación ambiental en mayo del año pasado.

h2totalmagallanes
nuestrospodcast
primeracomisariapuq

DOS CARABINEROS RESULTARON LESIONADOS TRAS SER ATACADOS CON ELEMENTOS CONTUNDENTES EN PUNTA ARENAS

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
diputadoriquelme

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME RESPALDA MÁS RECURSOS PARA MAGALLANES, PERO ADVIERTE: “NO ES UN CHEQUE EN BLANCO PARA EL GOBERNADOR DE TURNO”

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
banner buses fernandez
arcanovios gift
umag
banner methanex
Grupo Actual
SNCHZ
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
CASINO
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
hidrogenoantartica

EL HIDRÓGENO VERDE SE ACERCA A LA ANTÁRTICA CHILENA: CONCURRIDO SEMINARIO CONCENTRÓ A ACTORES RELEVANTES PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS ENERGÍAS EN EL CONTINENTE BLANCO

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
banner buses fernandez
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
SNCHZ
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
edificiobioclimatico

SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES INFORMA CAMBIO TEMPORAL DE ACCESO AL EDIFICIO BIOCLIMÁTICO POR TRABAJOS ESTRUCTURALES EN ENTRADA PRINCIPAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.