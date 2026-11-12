CON CINCO PREMIOS Y BONOS A $2.000 CONTINÚA LA RIFA DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN 2026

La comunidad magallánica continúa preparándose para una nueva edición de las Jornadas por la Rehabilitación, cuya 39ª versión tendrá su evento central el próximo 21 de noviembre. En ese contexto, esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el coordinador de las Jornadas, Nibaldo Álamos, y Sergio Gallo, integrante del comité de rifas, entregaron detalles de las actividades que se encuentran en desarrollo y de las iniciativas que todavía pueden recibir el apoyo de la ciudadanía.

Durante la conversación, ambos representantes destacaron el compromiso de organizaciones sociales, establecimientos educacionales, agrupaciones deportivas, empresas y voluntarios que se han sumado a esta cruzada solidaria, cuyo objetivo es reunir recursos para contribuir al funcionamiento de los centros de rehabilitación de Magallanes.

Rifa de las Jornadas contempla cinco premios

Uno de los principales llamados estuvo relacionado con la tradicional rifa de las Jornadas, cuya venta comenzó durante julio y que este año presenta una modificación en el valor de sus bonos. Mientras que en la edición anterior costaban $3.000, para 2026 se estableció un precio de $2.000, buscando facilitar la participación de más personas.

Sergio Gallo explicó que todavía quedan números disponibles y que la organización continuará con su comercialización durante los próximos días, especialmente en distintos puntos de la ciudad y en las actividades que se realizarán en beneficio de la cruzada.

La rifa contempla cinco premios: un automóvil Changan New CS15, SUV año 2026, cero kilómetros; un viaje para dos personas a Coyhaique, que incluye pasajes de Aerovías DAP y una semana de estadía en el Hotel Dreams Patagonia; una gift card de $500.000 de libre disponibilidad; un televisor Philips de 55 pulgadas y un bergere.

El vehículo que corresponde al primer premio se encuentra en exhibición en el sector de acceso al Mall Central de Zona Franca, permitiendo que las personas puedan conocer el automóvil que será sorteado.

El sorteo se efectuará el 21 de noviembre, durante el desarrollo de las Jornadas, y está previsto aproximadamente para las 23:00 horas. Desde la organización aclararon que no será necesario asistir presencialmente al Teatro Municipal para participar o recibir un eventual premio, ya que los resultados serán publicados a través de medios de comunicación y en el sitio web oficial.

Las personas que resulten ganadoras tendrán un plazo de 60 días para retirar sus premios, presentando el bono correspondiente. Las bases, condiciones y detalles del procedimiento se encuentran disponibles en el portal www.jornadas.cl.

Puntos de venta y apoyo de empresas

La venta de los bonos continuará durante esta semana en distintos espacios de Punta Arenas, entre ellos Zona Franca, Mall Espacio Urbano y Central de Carnes. También habrá integrantes del Club de Leones y colaboradores en los eventos que se desarrollen en beneficio de las Jornadas.

Además, se mantiene un punto de venta permanente en la sede del Club de Leones, disponible de lunes a viernes, donde la comunidad puede adquirir sus números.

Gallo también destacó el aporte de las empresas que han colaborado mediante la donación de los premios, entre ellas Ricasur, Hoteles Dreams, Aerovías DAP, Falabella y Sánchez y Sánchez, cuyo respaldo permite concretar esta iniciativa solidaria.

Campereando, lucha libre y actividades recreativas

En cuanto a la programación previa al evento central, Nibaldo Álamos detalló una serie de actividades que se desarrollarán durante los días 14 y 15 de noviembre.

Una de ellas será la tercera edición de Campereando por las Jornadas, que tendrá lugar en el Club de Rodeo y ofrecerá una programación orientada a toda la familia. La actividad contempla jineteadas, competencias, carreras de tambores, comidas típicas, remate de asado al palo y presentaciones de grupos de baile. La entrada tendrá un valor de $3.000.

Otra de las iniciativas será un evento solidario de lucha libre en el gimnasio de la Escuela 18 de Septiembre, propuesta que busca incorporar una alternativa recreativa y convocar a quienes disfrutan de esta disciplina.

También se realizará la actividad Reconéctate, programada para el sábado 14 de noviembre en el establecimiento Charles Darwin, donde se ofrecerán espacios de terapias individuales y grupales.

A estas iniciativas se suma la lavatón organizada por el Liceo Industrial, que se desarrollará entre las 11:00 y las 17:00 horas, con un aporte de $5.000 por vehículo y acceso por calle Óscar Viel. La actividad contará con la participación de estudiantes, profesores y la comunidad educativa.

Deporte, cultura y encuentros familiares

La programación también considera actividades deportivas y recreativas para distintos públicos. Entre ellas se encuentra una jornada de hockey sobre hielo en la pista de Zonaustral, además de un bingo infantil que se realizará el 15 de noviembre en O'Higgins 266, con una entrada de $3.000.

Para el 21 de noviembre está contemplada una jornada fitness en el gimnasio del Colegio San José, entre las 10:00 y las 18:00 horas, con aporte voluntario.

Ese mismo día, el Centro de Rehabilitación de Punta Arenas desarrollará una programación que incluirá feria de las pulgas, venta de comidas, exposición de emprendedores, actividades de zumba y muestras de hip hop, entre otras propuestas.

Durante la entrevista también se destacó la participación de agrupaciones vinculadas al mundo de los automóviles antiguos, coleccionistas, figuras de ciencia ficción y vehículos a control remoto, iniciativas que permiten reunir a distintas generaciones en torno a actividades recreativas y solidarias.

Magallánicos residentes en Santiago también se suman

La cruzada solidaria contará nuevamente con la participación de comunidades magallánicas que residen fuera de la región. En Santiago, la Cofradía organizará un encuentro de truco que comenzará el 20 de noviembre y continuará durante el día siguiente, junto con un asado magallánico que busca mantener las tradiciones regionales entre quienes viven en la capital.

Estas actividades reflejan la participación de personas que, pese a llevar años fuera de Magallanes, mantienen sus vínculos con la región y continúan colaborando con las Jornadas por la Rehabilitación.

Puerto Natales prepara las Salmojornadas y otras iniciativas

En Puerto Natales también se desarrollarán actividades para apoyar la campaña 2026. Entre ellas se encuentran las tradicionales Salmojornadas, que reúnen a la comunidad en torno a una iniciativa gastronómica y solidaria que contribuye a la recaudación de fondos.

La organización destacó la respuesta que habitualmente tienen estas actividades, tanto en Puerto Natales como en Punta Arenas, donde también se contempla una nueva versión de esta propuesta.

Asimismo, se anunció la participación de los caminantes de Natales, quienes realizarán su recorrido habitual desde Punta Arenas, con salida programada para las 08:00 horas desde un servicentro ubicado en el sector norte de la ciudad.

La organización hizo un llamado a los conductores a mantener precaución durante el desplazamiento de los participantes, considerando las condiciones climáticas variables de la Patagonia y la extensión del recorrido.

El 21 de noviembre concentrará múltiples actividades solidarias

La jornada central del 21 de noviembre tendrá distintas actividades simultáneas en la región, entre ellas el Gran Asado de las Jornadas, que se realizará en el recinto de Asogama, con un valor de $12.000 por porción.

También se desarrollarán lavatones, encuentros deportivos, ferias, venta de alimentos, exposiciones de emprendedores y actividades recreativas en distintos puntos de Punta Arenas.

La programación busca convocar a la ciudadanía durante toda la jornada, permitiendo que familias, agrupaciones y organizaciones puedan aportar de distintas maneras a la campaña de rehabilitación.

Llamado a participar y colaborar con la meta 2026

Al finalizar la entrevista en Polar Comunicaciones, Nibaldo Álamos y Sergio Gallo reiteraron la invitación a la comunidad para sumarse a las actividades que todavía se encuentran programadas y colaborar con la adquisición de los bonos de la rifa.

Desde la organización destacaron que el respaldo de los medios de comunicación, las empresas, las instituciones y la ciudadanía resulta fundamental para extender el alcance de esta cruzada solidaria a toda la región.

Los horarios, lugares, valores de entrada y detalles de las distintas iniciativas pueden revisarse en las redes sociales oficiales de las Jornadas por la Rehabilitación y en el sitio web www.jornadas.cl





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