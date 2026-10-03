CREA CORAZONES CIERRA SU CICLO 2026 CON 100 PIEZAS A BENEFICIO DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

Crea Corazones realizó su último encuentro del año junto a pacientes y colaboradores, cerrando un ciclo marcado por la elaboración de piezas de cerámica y las experiencias compartidas por quienes participaron en el taller.

Durante 2026 se confeccionaron 100 corazones de cerámica, que actualmente se encuentran a la venta a beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. La iniciativa busca aportar a esta causa regional a través de la venta de las piezas elaboradas durante el año.

Paola Romero, ceramista y fundadora de Crea Corazones, agradeció a las personas que participaron en el taller y destacó el compromiso y las experiencias compartidas durante los encuentros, que estuvieron marcados por historias de superación.

Quienes deseen adquirir uno de los corazones de cerámica y colaborar con las Jornadas por la Rehabilitación pueden contactar directamente a Crea Corazones a través de sus redes sociales.

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