Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
SANCHEZ Y SANCHEZ
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

11 de noviembre de 2026

EN PUNTA ARENAS DESPIDIERON A DOTACIÓN DE GLACIAR UNIÓN PREVIO A NUEVA CAMPAÑA CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA

La ceremonia reunió al Personal que se desplegará al Círculo Polar Antártico.

CCA CEREMONIA DESPEDIDA GLACIAR UNION ENTRANTE 10

Tras completar más de tres semanas de preparación, los integrantes de la próxima Campaña de la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión participaron, este martes 10 de noviembre, en una ceremonia de despedida organizada por el Comando Conjunto Austral (CCA), en Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, previo a su despliegue al Continente Blanco.

 
La actividad fue presidida por la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, y contó con la presencia del Comandante del CCA y de la Vª División de Ejército, General de Brigada Jorge Hinojosa Riquelme, y del Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi, además de otras autoridades civiles y militares de Magallanes.

 
Durante la jornada, el General Ramírez conversó con los Aviadores Militares que integrarán la dotación, a quienes deseó éxito en las funciones que desempeñarán en territorio antártico.

 
La expedición estará compuesta por 52 personas, pertenecientes a los cuatro Operadores Antárticos Estatales: el Instituto Antártico Chileno (INACH) y los del sector Defensa (Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile), más la participación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Su conducción estará a cargo del Comandante de Grupo (A) Víctor Yantén, quien asumirá el mando de la estación, cuyo funcionamiento se concentra en el verano austral.

 
Como parte de la fase de predespliegue, la IVª Brigada Aérea organizó, desde el 14 de octubre, capacitaciones teóricas y prácticas en la Base Aérea Chabunco. La instrucción abordó materias de seguridad, primeros auxilios, supervivencia, protección medioambiental y telecomunicaciones, entre otras áreas fundamentales para enfrentar las condiciones extremas del entorno polar.

 
Esta etapa complementa una planificación iniciada a comienzos de 2026, durante la cual especialistas de la Unidad han trabajado en coordinaciones logísticas, verificaciones técnicas y acondicionamiento de los suministros y equipos que serán trasladados a Glaciar Unión. Asimismo, en las instalaciones de la Brigada se establecerá el Puesto de Mando, encargado de coordinar las operaciones aéreas, terrestres y los requerimientos necesarios para el desarrollo de la campaña.

 
Entre las próximas actividades se contempla el desplazamiento de dos aeronaves DHC-6 Twin Otter del Grupo de Aviación N°6, cuyos pilotos y tripulaciones han efectuado entrenamientos en sectores de la Patagonia. Paralelamente, un equipo de avanzada se trasladará al Círculo Polar Antártico para habilitar el campamento y sus servicios esenciales, permitiendo el posterior ingreso del resto del personal.

 
Una vez que la estación se encuentre operativa, comenzará la ejecución de las misiones aéreas y terrestres programadas, destinadas principalmente a proporcionar el apoyo necesario para el desarrollo de investigaciones científicas en el interior del Continente Blanco.

CCA CEREMONIA DESPEDIDA GLACIAR UNION ENTRANTE 10

EN PUNTA ARENAS DESPIDIERON A DOTACIÓN DE GLACIAR UNIÓN PREVIO A NUEVA CAMPAÑA CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

PRESIDENTE DE ANTARCTICA21 PLANTEA NECESIDAD DE GARANTÍAS ESTATALES PARA IMPULSAR GRANDES INVERSIONES PRIVADAS EN CHILE

Leer Más

​Durante la inauguración del Magellan Discoverer, Jaime Vásquez destacó la capacidad de los empresarios regionales para desarrollar proyectos de nivel internacional y puso sobre la mesa uno de los principales desafíos para concretar inversiones de gran envergadura: el acceso al financiamiento bancario y la necesidad de contar con mecanismos de respaldo estatal.

antarctica21
nuestrospodcast
ASMAR MAGALLANES (1)

PUNTA ARENAS Y VALDIVIA FORTALECEN ALIANZA DE CIUDADES NAVALES EN VISITA A ASMAR

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
antarctica21

PRESIDENTE DE ANTARCTICA21 PLANTEA NECESIDAD DE GARANTÍAS ESTATALES PARA IMPULSAR GRANDES INVERSIONES PRIVADAS EN CHILE

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
banner buses fernandez
arcanovios gift
umag
banner methanex
Grupo Actual
SNCHZ
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
CASINO
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
simposioumag

SALUD HEPÁTICA, ENVEJECIMIENTO Y NEURODEGENERACIÓN MARCARON EL PRIMER SIMPOSIO "CIENCIAS DE LA SALUD AUSTRAL" EN LA UMAG

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
banner buses fernandez
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
SNCHZ
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
MV 2

MUNICIPIOS DE PUNTA ARENAS Y VALDIVIA FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.