EN PUNTA ARENAS DESPIDIERON A DOTACIÓN DE GLACIAR UNIÓN PREVIO A NUEVA CAMPAÑA CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA

Tras completar más de tres semanas de preparación, los integrantes de la próxima Campaña de la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión participaron, este martes 10 de noviembre, en una ceremonia de despedida organizada por el Comando Conjunto Austral (CCA), en Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, previo a su despliegue al Continente Blanco.



La actividad fue presidida por la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, y contó con la presencia del Comandante del CCA y de la Vª División de Ejército, General de Brigada Jorge Hinojosa Riquelme, y del Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi, además de otras autoridades civiles y militares de Magallanes.



Durante la jornada, el General Ramírez conversó con los Aviadores Militares que integrarán la dotación, a quienes deseó éxito en las funciones que desempeñarán en territorio antártico.



La expedición estará compuesta por 52 personas, pertenecientes a los cuatro Operadores Antárticos Estatales: el Instituto Antártico Chileno (INACH) y los del sector Defensa (Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile), más la participación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Su conducción estará a cargo del Comandante de Grupo (A) Víctor Yantén, quien asumirá el mando de la estación, cuyo funcionamiento se concentra en el verano austral.



Como parte de la fase de predespliegue, la IVª Brigada Aérea organizó, desde el 14 de octubre, capacitaciones teóricas y prácticas en la Base Aérea Chabunco. La instrucción abordó materias de seguridad, primeros auxilios, supervivencia, protección medioambiental y telecomunicaciones, entre otras áreas fundamentales para enfrentar las condiciones extremas del entorno polar.



Esta etapa complementa una planificación iniciada a comienzos de 2026, durante la cual especialistas de la Unidad han trabajado en coordinaciones logísticas, verificaciones técnicas y acondicionamiento de los suministros y equipos que serán trasladados a Glaciar Unión. Asimismo, en las instalaciones de la Brigada se establecerá el Puesto de Mando, encargado de coordinar las operaciones aéreas, terrestres y los requerimientos necesarios para el desarrollo de la campaña.



Entre las próximas actividades se contempla el desplazamiento de dos aeronaves DHC-6 Twin Otter del Grupo de Aviación N°6, cuyos pilotos y tripulaciones han efectuado entrenamientos en sectores de la Patagonia. Paralelamente, un equipo de avanzada se trasladará al Círculo Polar Antártico para habilitar el campamento y sus servicios esenciales, permitiendo el posterior ingreso del resto del personal.



Una vez que la estación se encuentre operativa, comenzará la ejecución de las misiones aéreas y terrestres programadas, destinadas principalmente a proporcionar el apoyo necesario para el desarrollo de investigaciones científicas en el interior del Continente Blanco.

