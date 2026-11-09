MAGALLANES: ABREN 15 CUPOS GRATUITOS PARA FORMACIÓN EN PRODUCCIÓN EJECUTIVA CINEMATOGRÁFICA

​Fortalecer la industria audiovisual desde los territorios, entregar herramientas para concretar nuevos proyectos cinematográficos y ampliar las oportunidades de desarrollo para quienes trabajan en esta área son algunos de los objetivos del Taller de Producción Ejecutiva en Cine Documental - Región de Magallanes, cuyas postulaciones ya se encuentran abiertas.

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La iniciativa que contempla 15 cupos gratuitos a nivel regional está dirigida a productores y realizadores audiovisuales de la región de Magallanes y la Antártica Chilena que busquen adquirir y profundizar conocimientos en producción ejecutiva, especialmente en el ámbito de cine documental.

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El proyecto es financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, convocatoria 2025, y producido por Reverso Cultural, bajo el liderazgo de la productora audiovisual y gestora cultural Royerliz García.

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La formación se realizará presencialmente en Punta Arenas, entre el 1 y el 10 de diciembre de 2026, mediante ocho jornadas intensivas distribuidas en seis módulos temáticos. El equipo docente estará integrado por Rocío Romero (productora ejecutiva y cofundadora de la productora audiovisual Mimbre Films), Diego Pino (productor ejecutivo y director ejecutivo de la Corporación Chilena del Documental CCDoc), Catalina Alarcón (cineasta, productora ejecutiva y directora de la organización Volver a Casa) y Valeria Jaure (abogada especializada en propiedad intelectual y fundadora del estudio jurídico Ansia Creativa).

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Fortalecer la producción cinematográfica desde Magallanes

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La producción ejecutiva cumple un papel fundamental en el desarrollo de una obra cinematográfica, puesto que articula sus dimensiones creativas, financieras, administrativas y estratégicas. Contar con herramientas en esta área permite trasformar una idea en un proyecto viable, gestionar recursos, establecer alianzas y generar oportunidades para que las producciones puedan llegar a sus diferentes públicos.

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En ese contexto el taller abordara contenidos como el rol del productor ejecutivo en las distintas etapas de una obra audiovisual, evaluación y desarrollo de proyectos, elaboración y administración de presupuestos, fuentes de financiamiento nacionales e internacionales, coproducciones, marco legal, derechos de autor, presentación de proyectos en mercados y estrategias de distribución cinematográfica.



Mediante clases teóricas y ejercicios prácticos, las y los participantes podrán adquirir herramientas para enfrentar los distintos desafíos que implica llevar adelante una producción audiovisual, desde su desarrollo inicial hasta su circulación.



Sobre la importancia de esta iniciativa, Royerliz García, productora audiovisual y responsable del proyecto señala que “sabemos que producir cine tiene muchos desafíos y que cada territorio tiene sus propias experiencias y maneras de enfrentarlos. En Magallanes, las distancias y la concentración de recursos y oportunidades en la zona central del país hacen que muchas veces sea más difícil acceder a formación especializada, financiamiento y redes de trabajo. Por eso nos parece importante generar estos espacios formativos donde podamos compartir experiencias, aprender de las distintas maneras de producir y construir vínculos que contribuyan a impulsar nuevos proyectos cinematográficos desde la región”.

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Una oportunidad de formación para toda la región



Uno de los aspectos relevantes de esta convocatoria es su relación territorial. El taller contempla 15 cupos gratuitos y busca facilitar la participación de profesionales provenientes de todas las comunas de la región.



Para ello, el proyecto financiara los gastos de trasporte, alojamiento y alimentación de las personas seleccionadas que residan fuera de Punta Arenas, favoreciendo el acceso a esta instancia de formación especializada sin que la distancia geográfica sea una barrera para participar.



La convocatoria está dirigida a productoras y productores audiovisuales mayores de 18 años residentes en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena que cuenten con experiencia previa en proyectos audiovisuales y deseen profundizar sus conocimientos en producción ejecutiva.



No es necesario haber desempeñado anteriormente el cargo de productor ejecutivo, por lo que la instancia también presenta una oportunidad para quienes buscan ampliar sus competencias y asumir nuevos desafíos profesionales dentro de la industria.



Las clases se realizarán los días 1,2,3,4,5,7,9 y 10 de diciembre, en horario de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

Las personas seleccionadas deberán comprometerse a asistir a la totalidad de las jornadas y participar activamente en las actividades formativas. Al finalizar el proceso, quienes cumplan con los requisitos establecidos recibirán un certificado de participación.



¿Cómo postular?

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 23 de noviembre del 2026 hasta las 18:00 horas.

Las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en: https: bit.ly/reverso2026







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