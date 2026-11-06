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6 de noviembre de 2026

ESCUELA ARTURO PRAT DESARROLLA PROYECTO “CUENTOS QUE UNEN TIEMPOS” PARA CONECTAR A NIÑOS Y ADULTOS MAYORES DEL BARRIO

Almorzando con Checho

cuentosqueunentiempos

Con el objetivo de fortalecer los vínculos entre generaciones y acercar a los párvulos a la historia e identidad del barrio Prat, la Escuela Arturo Prat desarrolla el proyecto educativo “Cuentos que unen tiempos”, una iniciativa que busca conectar a niños y niñas con vecinos y adultos mayores del sector, rescatando sus recuerdos, experiencias y relatos sobre la evolución de este tradicional barrio de Punta Arenas. Así lo dieron a conocer esta tarde, en el programa Almorzando con Checho, conducido por José Aguilante Mansilla en Polar Comunicaciones, la educadora de párvulos Marta Lobos Suazo y la alumna Adenis Miranda, del Segundo Nivel de Transición (NT2).

La iniciativa contempló salidas pedagógicas por distintos lugares emblemáticos del barrio, visitas a vecinos, comercios, la iglesia y otros espacios significativos, además de encuentros con personas mayores que compartieron historias sobre cómo era antiguamente el sector. A través de entrevistas realizadas por los propios párvulos, fotografías históricas, registros con drones y la elaboración de mapas, los estudiantes pudieron conocer las transformaciones del entorno y reconocer el aporte de sus habitantes. Como resultado, los niños y niñas comenzaron a plasmar lo aprendido mediante dibujos y pinturas, acompañados de relatos construidos a partir de sus propias interpretaciones, material que será reunido en un libro de cuentos ilustrado por ellos mismos.

La educadora destacó el valor pedagógico y emocional de esta experiencia, que permitió llevar el aprendizaje más allá de las aulas, promoviendo la participación, la curiosidad y el respeto hacia las personas mayores. Como parte del cierre, se contempló una jornada para compartir los resultados con los vecinos del barrio, junto con la entrega de ejemplares del trabajo y marcapáginas ilustrados por los párvulos. Posteriormente, la iniciativa también será presentada a la comunidad educativa, reforzando el propósito de mantener viva la memoria histórica y fortalecer el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones con el barrio Prat.




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ESCUELA ARTURO PRAT DESARROLLA PROYECTO “CUENTOS QUE UNEN TIEMPOS” PARA CONECTAR A NIÑOS Y ADULTOS MAYORES DEL BARRIO

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