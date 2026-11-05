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5 de noviembre de 2026

NUEVA DIRECTIVA DE AFUSLEP MAGALLANES ACUSA PRÁCTICAS ANTISINDICALES Y ALERTA POR REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO EN EDUCACIÓN PÚBLICA

​La voz de la ANEF en Magallanes

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La directiva recientemente electa de la Asociación Regional de Funcionarios del Servicio Local de Educación Pública (AFUSLEP) asumió sus funciones con un fuerte llamado a garantizar la estabilidad laboral en Magallanes. En su primera reunión con el director suplente del servicio, plantearon demandas urgentes para frenar la constante rotación de personal y defender la carrera funcionaria. Así lo detalló su nuevo presidente, Ricardo Oyarzo, durante su participación en el programa La voz de la ANEF en Magallanes.

En los estudios de Polar Comunicaciones, el dirigente gremial denunció abiertamente la existencia de prácticas antisindicales que han afectado a la organización desde la instalación del nuevo sistema educativo. Según explicó Oyarzo, diversos representantes y candidatos de AFUSLEP han sufrido despidos, sumarios y vulneraciones en los últimos años. Frente a esta situación, confirmó que ejercerán todas las acciones administrativas y judiciales necesarias para defender el fuero y los derechos de los trabajadores.

Además de la defensa laboral, la directiva manifestó su profunda preocupación por la drástica disminución del presupuesto destinado a mantener los establecimientos educacionales de Punta Arenas y la región. Oyarzo advirtió en La voz de la ANEF en Magallanes que los recursos para infraestructura cayeron significativamente, dificultando la resolución de problemas estructurales frente al clima austral. Finalmente, el dirigente rechazó las posibles fusiones de cursos, argumentando que esto perjudicará directamente a las comunidades escolares y a los estudiantes con necesidades de apoyo.


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PRESIDENTA NACIONAL DE ANEIICH ADVIERTE QUE RECORTES PRESUPUESTARIOS AFECTAN LA FISCALIZACIÓN EN MAGALLANES

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