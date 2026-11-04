SEREMI DE ENERGÍA Y SEC MAGALLANES PRESENTAN NUEVA ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA REFRIGERADORES

Este martes, el Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, junto al director regional (s) de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Iván Mansilla, presentaron en Punta Arenas la nueva etiqueta de Eficiencia Energética E2.0 para refrigeradores, congeladores, equipos combinados y aparatos similares de uso doméstico ofrecidos en puntos de venta físicos y virtuales.

La nueva etiqueta E2.0, entrega información más clara sobre la eficiencia y el consumo mensual de cada producto, "de modo tal que el usuario podrá comparar su consumo y elegir equipos más eficientes", dijo el Seremi Pinto en el punto de prensa realizado en la tienda Falabella de Punta Arenas, una de las compañías líder del retail que ya ha comenzado a implementar el cambio en sus productos.

"El consumo eléctrico de los refrigeradores es súper relevante; esto porque un 16% de nuestra cuenta tiene que ver con este equipo. Por lo tanto, cuando uno va a realizar una compra, es muy importante fijarse en estos indicadores, si es más o menos eficiente y cuánta energía consume ese aparato. Un refrigerador puede costar más barato, pero si no es eficiente, con el paso del tiempo, puede salir más caro hacer uso de él", explicó el Seremi de Energía.

Por su parte, director regional (s) de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Iván Mansilla, detalló que "a nivel técnico esta actualización viene a proporcionar a las familias información para la toma de decisiones. En este caso, como los refrigeradores están encendidos durante todo el día, es bueno saber cuál elegir y cuál es energéticamente más eficiente para que impacte lo menos posible en la cuenta de electricidad. Por lo tanto, esto permite poner información directa para el consumidor".

En este sentido, el titular regional de Energía precisó que la actualización fue necesaria porque con el avance tecnológico de los últimos años, la gran mayoría de los refrigeradores disponibles en el mercado ya se concentraban en las categorías A, A+ y A++, dificultando distinguir cuáles eran realmente más eficientes, "entonces, el nuevo etiquetado hará más sencillo identificar al que es más eficiente que otro".

"Además, —continuó el Seremi Marco Antonio Pinto—, la nueva etiqueta eleva el estándar y deja espacio para la innovación. Las categorías más altas (A y B) quedan reservadas para tecnologías de excelencia, incentivando el desarrollo y la incorporación de refrigeradores cada vez más eficientes".

MÁS EFICIENTES, MENOS CONTAMINANTES

En esta misma línea, Mansilla destacó la implementación progresiva de la etiqueta E2.0 en el comercio establecido porque al comparar de mejor forma el desempeño de los refrigeradores modernos, el consumidor podrá contar con una herramienta de fácil interpretación para elegir un producto que le ayude a gastar menos energía y, por ende, pagar menos en su cuenta de luz.

"Esta nueva etiqueta no sólo entrega mejor información a las personas, sino que también promueve la innovación tecnológica y contribuye a reducir el consumo de energía en los hogares", apuntó Mansilla y agregó: "la nueva etiqueta mantiene la escala de A a G, pero utiliza una metodología más moderna que refleja mejor el uso real de los refrigeradores y otros aparatos y se adapta a las tecnologías actuales".

POLÍTICA DE ESTADO

Finalmente, el Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, remarcó que "como Gobierno del Presidente Kast, entendemos que la energía, la sostenibilidad y la eficiencia energética es una política de Estado y recordó que este nuevo etiquetado viene precedido por una serie de cambios normativos efectuados a través de distintos gobiernos".

Entre 2003 y 2005, se iniciaron los primeros estudios técnicos para determinar qué artefactos debían incorporar etiquetas de eficiencia energética. Este proceso continuó en 2007 con la implementación de las primeras etiquetas obligatorias para refrigeradores y ampolletas; en 2009, con la entrega de facultades al Ministerio de Energía para regular esta materia; y en 2013, con la aprobación del reglamento que establece su elaboración.

Posteriormente, en 2016 se fijaron estándares mínimos de eficiencia para refrigeradores, mientras que en 2021 se promulgó la Ley de Eficiencia Energética. Esta evolución normativa permitió avanzar hacia la nueva etiqueta aprobada en 2024, cuya implementación se completó el 31 de octubre de 2026, y que contempla una nueva actualización de su escala en 2031 para adaptarse a los avances tecnológicos.