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3 de noviembre de 2026

OPERATIVO INTERAGENCIAL DE SEGURIDAD EN MAGALLANES DEJA 47 DETENIDOS POR CARABINEROS, MÁS DE 200 EXTRANJEROS FISCALIZADOS POR LA PDI Y HALLAZGO DE 350 MUNICIONES EN DOROTEA

El despliegue coordinado por la Seremía de Seguridad Pública contempló controles y fiscalizaciones en las cuatro provincias de la región, con acciones en pasos fronterizos, recintos penitenciarios, zonas portuarias y centros urbanos.

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Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y detectar delitos en distintos puntos del territorio, durante la semana pasada se desarrolló un operativo especial interagencial en la Región de Magallanes, con la participación de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Policía Marítima, Aduanas, Gendarmería de Chile y como instituciones contribuyentes SAG, SII y DGAC.

 
El despliegue fue coordinado por el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, en el marco de la estrategia regional de seguridad, y consideró controles en pasos fronterizos, zonas portuarias, espacios de conectividad y centros urbanos, con énfasis en la detección de drogas, armas y municiones, la identificación de personas con órdenes judiciales pendientes y la fiscalización migratoria.

 
El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó el trabajo coordinado de las instituciones y la focalización de los procedimientos a partir del análisis de información.

 
“Esta es parte de la estrategia que venimos desarrollando durante el año. Nuestra manera de abordar los operativos tiene una connotación interagencial, articulando el Sistema de Seguridad Regional y las instituciones colaboradoras. Lo relevante es que estamos llegando a la profundidad del delito y vamos a seguir desarrollando este trabajo de acuerdo con las realidades de cada territorio”, señaló.

 
Carabineros detuvo a 47 personas y realizó 4.000 controles de identidad

 
El jefe (s) de Zona de Carabineros de Magallanes, coronel Gonzalo Larenas, informó que durante los cinco días de despliegue la institución desarrolló servicios extraordinarios en las principales ciudades de las cuatro provincias, con participación de comisarías y unidades especializadas.

 
Como resultado, Carabineros concretó 47 detenciones por distintos delitos, principalmente por órdenes de detención vigentes emanadas de diferentes tribunales. Asimismo, se efectuaron 4.000 controles de identidad entre servicios ordinarios y extraordinarios, y se incautaron siete vehículos por distintas causas.

 
El coronel Larenas también destacó dos detenciones vinculadas a una investigación por robo, que permitió identificar a personas relacionadas con delitos de tráfico de drogas. En ese procedimiento se encontraron marihuana, drogas sintéticas y dinero en efectivo.

 
PDI fiscalizó a más de 200 extranjeros y registró más de 30 denuncias

 
El jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena de la PDI, prefecto inspector Pablo Klenner, resaltó el aporte del trabajo conjunto para fortalecer las investigaciones policiales y orientar futuros procedimientos.

 
En materia migratoria, la PDI fiscalizó a más de 200 personas extranjeras en distintos puntos de la región y registró más de 30 denuncias relacionadas con personas que se encontraban trabajando sin autorización, además de siete detenciones por distintos delitos, entre ellos órdenes de aprehensión vigentes, hechos flagrantes vinculados al microtráfico y hallazgos de municiones.

 
El jefe policial explicó que los controles no se concentraron únicamente en Punta Arenas, sino que fueron distribuidos en distintos sectores de la región, de acuerdo con el análisis previo de información y la identificación de puntos de interés.
Asimismo, recordó que las personas que contratan a trabajadores extranjeros sin contar con las autorizaciones correspondientes también pueden exponerse a sanciones conforme a la normativa vigente.

 
Aduanas detectó 350 municiones y sustancias asociadas a cannabis en Dorotea

 
El director regional de Aduanas, Reinhold Andronoff, informó que durante los controles realizados en el complejo fronterizo Dorotea se efectuaron procedimientos asociados a cannabis, con el hallazgo de 131 gramos de aceite de resina de cannabis y aproximadamente seis gramos asociados a otros dos casos.

 
A estos resultados se sumó el hallazgo de 350 municiones calibre .22, que un ciudadano argentino intentaba ingresar al país.

 
Andronoff destacó el trabajo de los funcionarios de Aduanas en coordinación con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), especialmente en las revisiones de vehículos que ingresan por los pasos fronterizos.

 
Respecto de las municiones, explicó que fueron incautadas y que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de la investigación correspondiente por parte de la PDI.

 
Policía Marítima reforzó controles en puntos de conectividad

 
El gobernador marítimo de Punta Arenas, capitán de navío litoral Francisco Arias, destacó los procedimientos efectuados en puntos de conectividad marítima de Puerto Natales, Punta Delgada y Punta Arenas, además de las acciones desarrolladas en coordinación con las demás instituciones.

 
Entre los resultados, informó la detección de sustancias asociadas a cannabis en dos procedimientos y la identificación de dos personas indocumentadas, cuyos antecedentes fueron derivados a la PDI para las diligencias correspondientes.
También relevó los controles de carga realizados junto a Aduanas, como parte del trabajo destinado a fortalecer la fiscalización en las vías de conexión de la región.

 
Gendarmería realizó seis procedimientos penitenciarios

 
Por su parte, el director regional de Gendarmería de Chile, Claudio González, informó que en los tres establecimientos penitenciarios bajo su responsabilidad se desarrollaron seis procedimientos, con la participación de más de 120 funcionarios de distintos estamentos y de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios.

 
Las intervenciones incluyeron registros y allanamientos a aproximadamente 300 personas privadas de libertad. Como resultado, se detectaron 0,28 gramos de marihuana, sin hallazgos relevantes de los elementos prohibidos que se buscaba detectar, particularmente armas y otros objetos que pudieran comprometer la seguridad de los recintos.

 
El director regional enfatizó que estas acciones forman parte del trabajo estratégico penitenciario orientado a resguardar tanto al personal como a la población penal y a la comunidad.

 
Coordinación regional para mantener los despliegues

 
El seremi López destacó que los resultados reflejan la importancia de mantener un trabajo coordinado entre las instituciones del Sistema de Seguridad Regional, con controles focalizados y presencia operativa en distintos puntos de Magallanes.

 
La estrategia continuará durante las próximas semanas, con acciones ajustadas a las particularidades de cada provincia y al análisis de información levantada por las instituciones, con el propósito de detectar delitos, ubicar a personas requeridas por la justicia y fortalecer la seguridad en el territorio regional.


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